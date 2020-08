Coronavirus in Indore: Area-wise list of COVID-19 cases as issued by health department on August 5

Indore reported 161 new COVID-19 cases on Wednesday, taking the total number of cases in the state to 35,734.

COVID-19 figures in MP are as follows: Total cases 35,734, active cases 8,741, new cases 652, death toll 929, recovered 26,064, total number of tested people is 8,38,041

Here is a list of reported cases as issued by health department on August 5:

1. Club Colony- 2

2. Kevati Gaon Mhow- 1

3. Mansarovar Nagar- 1

4. Old Sehore Road- 1

5. Shri Sampada- 1

6. Kunwar Mandli- 1

7. Bhojpuri Colony- 1

8. Maa Sundar Nagar Mhow- 1

9. Krishna Kunj- 1

10. Rasalpur Mhow- 1

11. Kailash Colony Pithampur- 1

12. Vijay Vihar Colony- 1

13. Malikhedi, Guran- 1

14. Sanwer- 1

15. Mth Compound- 1

16. Teachers Colony- 1

17. Pipliya Kumar- 1

18. Ahirkhedi- 4

19. Shree Mangal Nagar- 1

20. Vaikunth Dham- 2

21. Chhatrapati Shivaji Nagar- 1

22. Bhamashah Vihar Apartment- 1

23. 1st Battalion Marimata Square- 2

24. Shiv Moti Nagar- 1

25. Mahaveer Bagh Colony- 4

26. Bijali Nagar Bicholi Hapsi- 1

27. Vasudev Nagar- 1

28. Dhanvantri Nagar- 3

29. VIP Paraspar Nagar- 1

30. Ayodhya Nagri- 1

31. Pipliyahana- 2

32. Shalimar Township- 1

33. Sainath Colony- 6

34. Scheme 54- 2

35. Vasant Vihar Colony- 2

36. Sachidanand Nagar- 5

37. Saket Nagar- 2

38. Suryadev Nagar- 1

39. Cloth Market- 1

40. Paliwal Nagar- 1

41. Ajnod Sanwer- 1

42. Amrapali Township- 1

43. Scheme 78- 6

44. Tulsiyana Residency Nipania- 1

45. Shanti Nagar Mhow Gaon- 3

46. Girdhar Nagar, Geeta Bhawan- 1

47. Raj Nagar- 1

48. Shiv City- 4

49. Tejpur Gadbadi- 1

50. Kumhar Khadi- 2

51. Mahalaxmi Nagar- 6

52. PTC-DRP Line- 3

53. Sheetal Nagar, Banganga- 10

54. Kalani Nagar- 4

55. Malwa Mill Square 1

56. Sajan Nagar- 1

57. Shiv Shakti Nagar- 2

58. Silicon City- 1

59. Kalyan Bhawan-mg Road Indore- 3

60. Triveni Colony- 2

61. Gokul Residency-Race Course Road- 1

62. Geeta Nagar - 1

63. Lodhipura- 1

64. Dwarikapuri- 3

65. Peer Gali-Rajwada - 1

66. Kanyakunj- 1

67. Canara Bank Apartment-Manorama Ganj- 2

68. Vidhya Palace - 1

69. Maruti Nagar, Veena Nagar, Deen Dayal Upadhyay Nagar-Sukhliya- 10

70. Cantt Area Mhow- 1

71. Khatiwala Tank- 1

72. Malviya Nagar- 1

73. Anoop Nagar- 2

74. South Gadra Khedi- 1

75. Narayan Bagh- 1

76. Scheme 71- 1

77. Gumashta Nagar- 1

78. Nandanvan Colony- 1

79. Mahesh Nagar-Raj Mohalla - 3

80. Sudama Nagar- 6