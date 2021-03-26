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Tamil Nadu Assembly elections 2021: Key candidates, constituencies to watch out for

By FPJ Web Desk

Edappadi K Palaniswami and MK Stalin
Edappadi K Palaniswami and MK Stalin

Tamil Nadu Assembly elections 2021 will be held in a single phase on April 6 and the counting of votes will be done on May 2.

The main battle is between the DMK-Congress alliance and the AIADMK-BJP coalation. However, actor-turned-politician Kamal Hassan's Makkal Needhi Maiam (MNM) and the alliance between TTV Dhinakaran's Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) and Asaduddin Owaisi's All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) can emerge as dark horses in the Assembly polls.

Here are the key candidates and constituencies to watch out for:

1. Edappadi Palaniswami (Edappadi) - AIADMK

2. MK Stalin (Kolathur) - DMK

3. O Panneerselvam (Bodinayakanur) - AIADMK

4. Udhayanidhi Stalin (Chepauk-Triplicane) - DMK

5. TTV Dhinakaran - (Kovilpatti) - AMMK

6. Kamal Haasan (Coimbatore South) - MNM

7. OS Manian (Vedaranyam) - AIADMK

8. C Vijayabaskar (Viralimalai) - AIADMK

9. MR Vijayabaskar (Karur) - AIADMK

10. SP Velumani (Thondamuthur) - AIADMK

11. K Pandiarajan (Avadi) - AIADMK

12. Udumalai K Radhakrishnan (Udumalaipettai) - AIADMK

13. KA Sengottaiyan (Gobichettipalayam) - AIADMK

14. KP Munusamy (Veppanahalli) - AIADMK

15. Sellur K Raju (Madurai West) - AIADMK

16. Saidai Duraisamy (Saidapet) - AIADMK

17. Durai Murugan (Katpadi) - DMK

18. K N Nehru (Tiruchirappalli West) - DMK

19. K Ponmudi (Tirukkoyilur) - DMK

20. MRK Panneerselvam (Kurinjipadi) - DMK

21. P Geetha Jeevan (Thoothukkudi) - DMK

22. Poongothai Aladi Aruna (Alangulam) - DMK

23. Vetriazhagan (Villivakkam) - DMK

24. TRB Raja (Mannargudi) - DMK

25. Thirumagan Evera - (Erode East) - Congress

26. S.T.Ramachandran - (Aranthangi) - Congress

27. Mohan Kumaramngalam (Omalur) - Congress

28. Manickam Tagore (Melur) - Congress

29. L Murugan (Dharapuram) - BJP

30. H Raja (Karaikudi) - BJP

31. Khushboo Sundar (Thousand Lights) - BJP

32. Vanathi Srinivasan (Coimbator South) - BJP

33. P. Palaniappan (Pappireddipatti) - AMMK

34. G. Senthamizhan (Saidapet) - AMMK

35. C. Shanmugavelu (Madathukulam) - AMMK

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