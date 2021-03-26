Tamil Nadu Assembly elections 2021: Key candidates, constituencies to watch out for

Tamil Nadu Assembly elections 2021 will be held in a single phase on April 6 and the counting of votes will be done on May 2.
The main battle is between the DMK-Congress alliance and the AIADMK-BJP coalation. However, actor-turned-politician Kamal Hassan's Makkal Needhi Maiam (MNM) and the alliance between TTV Dhinakaran's Amma Makkal Munnetra Kazhagam (AMMK) and Asaduddin Owaisi's All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) can emerge as dark horses in the Assembly polls.
Here are the key candidates and constituencies to watch out for:
1. Edappadi Palaniswami (Edappadi) - AIADMK
2. MK Stalin (Kolathur) - DMK
3. O Panneerselvam (Bodinayakanur) - AIADMK
4. Udhayanidhi Stalin (Chepauk-Triplicane) - DMK
5. TTV Dhinakaran - (Kovilpatti) - AMMK
6. Kamal Haasan (Coimbatore South) - MNM
7. OS Manian (Vedaranyam) - AIADMK
8. C Vijayabaskar (Viralimalai) - AIADMK
9. MR Vijayabaskar (Karur) - AIADMK
10. SP Velumani (Thondamuthur) - AIADMK
11. K Pandiarajan (Avadi) - AIADMK
12. Udumalai K Radhakrishnan (Udumalaipettai) - AIADMK
13. KA Sengottaiyan (Gobichettipalayam) - AIADMK
14. KP Munusamy (Veppanahalli) - AIADMK
15. Sellur K Raju (Madurai West) - AIADMK
16. Saidai Duraisamy (Saidapet) - AIADMK
17. Durai Murugan (Katpadi) - DMK
18. K N Nehru (Tiruchirappalli West) - DMK
19. K Ponmudi (Tirukkoyilur) - DMK
20. MRK Panneerselvam (Kurinjipadi) - DMK
21. P Geetha Jeevan (Thoothukkudi) - DMK
22. Poongothai Aladi Aruna (Alangulam) - DMK
23. Vetriazhagan (Villivakkam) - DMK
24. TRB Raja (Mannargudi) - DMK
25. Thirumagan Evera - (Erode East) - Congress
26. S.T.Ramachandran - (Aranthangi) - Congress
27. Mohan Kumaramngalam (Omalur) - Congress
28. Manickam Tagore (Melur) - Congress
29. L Murugan (Dharapuram) - BJP
30. H Raja (Karaikudi) - BJP
31. Khushboo Sundar (Thousand Lights) - BJP
32. Vanathi Srinivasan (Coimbator South) - BJP
33. P. Palaniappan (Pappireddipatti) - AMMK
34. G. Senthamizhan (Saidapet) - AMMK
35. C. Shanmugavelu (Madathukulam) - AMMK
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