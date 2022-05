Representative image | (PTI Photo)

Uttar Pradesh: The Vidhan Sabha has warned members not to take any selfies inside the premises. The Chief Marshall has ordered that anyone who doesn't follow this order will have their phone confiscated.

विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों के विधानभवन के मंडप में सेल्फ़ी लेने पर रोक लगाई,चीफ़ मार्शल को आदेश - नियम तोड़ने पर फ़ोन ज़ब्त किया जाये !! — Gaurav Singh Sengar (@sengarlive) May 27, 2022

