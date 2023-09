Gujarat: Water Level Crosses Danger Mark In Bharuch; List Of Trains Diverted Or Cancelled

Representational photo | File

Since water level has crossed the danger mark on bridge no 502 between Bharuch - Ankleshwar (Vadodara division), the following trains have been cancelled/diverted:

1) 22930 Vadodara-Dahanu Road Jco 18-09-2023; fully cancelled

2) 22929 Dahanu Road. - Vadodara Jco 18-09-2023; fully cancelled

3) 09156 Vadodara - Surat Jco 18-09-2023; fully cancelled

4) 09155 Surat - Vadodara Jco 18-09-2023; fully cancelled

5) 09318 Anand - Vadodara Jco 18-09-2023; fully cancelled

6) 12939 Pune - Jaipur Jco 17-09-2023; diverted Via Bhestan - Jalgaon - Bhusaval - Itarasi - Bhopal - Sant Hirdaram Nagar - Nagda

7) 12928 Ektanagar Dadar Express of 17-9-23; cancelled

8) 22413 Madgaon -H Nizamuddin Express Jco 17.9.23; diverted via Udhna- Jalgaon - Bhusaval - Itarasi - Khandwa - Gwalior-Mathura

9) 22953 Mumbai -Ahmedabad Jco 18-09-23; cancelled.

10) 20901 Mumbai-Gandhinagar Vande Bharat Jco 18-09-23; cancelled

11) 20902 Gandhinagar-Mumbai Vande Bharat Jco 18-09-23; cancelled

12) 12009 Mumbai - Ahmedabad Shatabdi Exp Jco 18-09-23; cancelled

13) 12010 Ahmedabad- Mumbai Jco 18-09-23; cancelled

14) 19015 Dadar - Porbandar Jco 18-09-23; cancelled

15) 12934 Ahmedabad -Mumbai Jco 18-09-23; cancelled

16) 12932 Ahmedabad-Mumbai Jco 18-09-23; cancelled

17) 82902 Ahmedabad-Mumbai Tejas Express Jco; 18-09-23 cancelled

18) 22954 Ahmedabad-Mumbai Jco 18-09-23; cancelled

19) 12933 Mumbai -Ahmedabad Jco 18-09-23; cancelled

20) 12931 Mumbai-Ahmedabad Jco 18-09-23; cancelled

21) 82901 Mumbai-Ahmedabad Tejas Express Jco 18-09-23; cancelled

22) 12471 Bandra Terminus-Sri Mara Vaishnodevi Katra Swaraj Express JCO 18-09-23; Cancelled

23) 12925 Bandra T -Amritsar Jco 18-09-23; cancelled

24) 09172 Bharuch -Surat Jco 18-09-23; cancelled

25) 04711 Bikaner-Bandra Jco 16-09-23 which was short terminated at Ahmedabad will now run up to its destination.

