Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for Newborn on April 16, 2023

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for April 16, 2023 |

Today worshiping Lord ‘SURYA’ and reading ‘ADITYA HRIDAY STOTRA’ or chanting ‘GAYATRI

MANTRA’ will be beneficial

New born baby’s moon sign will be ‘Aquarius’

Today’s new born baby name, as per moon sign will start from ‘G, S, D’

Panchang

Tithi Ekadashi 06:16 PM

Nakshatra Satabisha +04:07 AM

Karana :

Bhav 07:32 AM

Baalav 07:32 AM

Paksha Krishna

Yoga Shukla +00:12 AM

Day Sunday

Sun And Moon Calculations

Sun Rise 06:20 AM

Moon Rise +04:19 AM

Moon Sign Kumbha

Sun Set 06:55 PM

Moon Set 03:20 PM

Ritu Vasanta

Hindu Month And Year

Shaka Samvat 1945 Shobhakruth

Kali Samvat 5125

Day Duration 12:35 PM

Vikram Samvat 2080

Month Amanta Chaitra

Month Purnimanta Vaisakha

Auspicious/Inauspicious Timings

Auspicious Timings

Abhijit 12:12:51 - 13:03:11

Inauspicious Timings

Dushta Muhurtas 05:14 PM - 06:05 PM

Kantaka/Mrityu 10:32 AM - 11:22 AM

Yamaghanta 01:53 PM - 02:43 PM

Rahu Kaal 05:21 PM - 06:55 PM

Kulika 05:14 PM - 06:05 PM

Kalavela 12:12 PM - 01:03 PM

Yamaganda 12:38 PM - 02:12 PM

Gulika Kaal 03:46 PM - 05:21 PM

Disha Shoola

Disha Shoola West

Chandrabalam And Tarabalam

Tara Bala

Ashwini, Kritika, Mrigashirsha, Ardra, Punarvasu, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Chitra, Swati,

Vishakha, Anuradha, Moola, Uttara Ashadha, Dhanishta, Satabisha, Poorva Bhadrapada, Uttara

Bhadrapada

Chandra Bala

Aries, Taurus, Leo, Virgo, Sagittarius, Aquarius