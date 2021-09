Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for September 9, 2021

Today is Thursday 9 September 2021, Tithi Tritiyatill 24:17 Purnimant month is Bhadrapada and Amavasyant month is Bhadrapada. Sun is in Leo and Moon remains in Virgo till 25:43 thereafter in Libra. Today is Haritalika Tritiya / Sam Sravani/Swarna Gauri Vrat/Varah Jayanti.

New born baby Moon sign will be Virgo till 25:43 thereafter Libra. Nakshatra will be Hasta till 14:29 thereafter Chitra. Today’s new born baby name word as per the Moon sign will start from Na, Tha, Pe, Po. The lucky Number will be 5. Incredibly inventive and resourceful, and sharp mind allows to learn skills faster than most people.

Today worship Goddess Gauri/Lord Shiva Chant Shree Shivshakti Namo Namah mantra. Today’s colour is Yellow. Start any new or important work in the time given in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date 09-Sep-21 Place Mumbai, India Sunrise 06:26 Sunset 18:45 Moon set 20:39 Moon rise 08:24 Tithi Tritiya till 24:17 Paksha Shukla Nakshatra Hasta till 14:29 thereafter Chitra Yoga Shukla Karana Taitula till 13:26 thereafter Garaja Vaar Guruvara (Thursday) Month (Amavasyant) Bhadrapada Month (Purnimant) Bhadrapada Moon Zodiac Kanya (Virgo) till 25:43 thereafter Tula (Libra) Sun Zodiac Simha (Leo) Ritu Varsha (Monsoon) Ayana Dakshinayana Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat Vikram Samvat (Kartak) 2077 Vikram Samvat Inauspicious time Rahu kaal 14:08 - 15:40 Auspicious time Abhijeet Muhurat 12:11 -13:00 SubhMuhurat 06:26 - 07:58 & 17:13 - 18:45

