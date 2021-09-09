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Horoscope

Updated on: Wednesday, September 08, 2021, 04:26 PM IST

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for September 9, 2021

Nilikash P Pradhan
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Today is Thursday 9 September 2021, Tithi Tritiyatill 24:17 Purnimant month is Bhadrapada and Amavasyant month is Bhadrapada. Sun is in Leo and Moon remains in Virgo till 25:43 thereafter in Libra. Today is Haritalika Tritiya / Sam Sravani/Swarna Gauri Vrat/Varah Jayanti.

New born baby Moon sign will be Virgo till 25:43 thereafter Libra. Nakshatra will be Hasta till 14:29 thereafter Chitra. Today’s new born baby name word as per the Moon sign will start from Na, Tha, Pe, Po. The lucky Number will be 5. Incredibly inventive and resourceful, and sharp mind allows to learn skills faster than most people.

Today worship Goddess Gauri/Lord Shiva Chant Shree Shivshakti Namo Namah mantra. Today’s colour is Yellow. Start any new or important work in the time given in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date09-Sep-21
PlaceMumbai, India
Sunrise 06:26
Sunset18:45
Moon set 20:39
Moon rise08:24
TithiTritiya till 24:17
Paksha Shukla
Nakshatra Hasta till 14:29 thereafter Chitra
Yoga Shukla
KaranaTaitula till 13:26 thereafter Garaja
VaarGuruvara (Thursday)
Month (Amavasyant) Bhadrapada
Month (Purnimant) Bhadrapada
Moon Zodiac Kanya (Virgo) till 25:43 thereafter Tula (Libra)
Sun Zodiac Simha (Leo)
RituVarsha (Monsoon)
Ayana Dakshinayana
Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat
Vikram Samvat (Kartak) 2077 Vikram Samvat
Inauspicious time
Rahu kaal14:08 - 15:40
Auspicious time
Abhijeet Muhurat12:11 -13:00
SubhMuhurat06:26 - 07:58 & 17:13 - 18:45
Published on: Thursday, September 09, 2021, 05:53 AM IST
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