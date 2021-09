Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for September 11, 2021

Today is Saturday 11 September 2021, Tithi Panchami till 19:36 thereafter Shashti Purnimant month is Bhadrapada and Amavasyant month is Bhadrapada. Sun is in Leo and Moon remains in Libra till 28:11 thereafter in Scorpio. Today is Rishi Panchami / Gajanan Maharaj Punyatithi - Shegaon.

New born baby Moon sign will be Libra till 28:11 thereafter Scorpio. Nakshatra will be Swati till 11:21 thereafter Vishakha. Today’s new born baby name word as per the Moon sign will start from Ta, Ti, Tu, Te. The lucky Number will be 7. Calm, intelligent, don't react too quickly. Cool-minded but confused in taking important decisions in life.

Today worship Rishi/Guru (Sai baba/ Swami Samrtha/Gajanan Maharaj) Read Guru Stotra. Today’s colour is Blue. Start any new or important work in the time given in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date 11-Sep-21 Place Mumbai, India Sunrise 06:26 Sunset 18:43 Moon set 22:04 Moon rise 10:23 Tithi Panchami till 19:36 thereafter Shashti Paksha Shukla Nakshatra Swati till 11:21 thereafter Vishakha Yoga Indra Karana Bhava till 08:46 thereafter Balava Vaar Shanivara (Saturday) Month (Amavasyant) Bhadrapada Month (Purnimant) Bhadrapada Moon Zodiac Tula (Libra) till 28:11 thereafterVrishchika (Scorpio) Sun Zodiac Simha (Leo) Ritu Varsha (Monsoon) Ayana Dakshinayana Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat Vikram Samvat (Kartak) 2077 Vikram Samvat Inauspicious time Rahu kaal 09:31 - 11:03 Auspicious time Abhijeet Muhurat 12:10 -12:59 SubhMuhurat 07:59 - 09:31

