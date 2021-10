Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for October 14, 2021

Today is Thursday 14 October 2021 Paksha Shukla, Tithi is Navami till 18:51 thereafter Dashami. Purnimant month is Ashwin and Amavasyant month is Ashwin Sun is in Virgo and Moon remains in Capricorn Today is Mahanavami / Navratrotthpan/Upvas Parana/Saraswati Visarjan (post 09:34)/Aayudh Pujan.

New born baby Moon sign will be Capricorn. Nakshatra will be Uttarashadha till 09:34 thereafter Shravana. Today’s new born baby name word as per the Moon sign will start from Ji, Khi, Khu, Khe. The lucky Number will be 2. Calm stable and always active to do any work. Little rigid in changing decisions taken by them.

Today worship Goddess Siddhidatri read Maa Siddhidatri Kavach. Today’s colour is Pink. Do all your auspicious work or start any new or important work in the time given below in Panchang. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date 14-Oct-21 Place Mumbai, India Sunrise 06:33 Sunset 18:15 Moon set 25:41:00 Moon rise 14:21 Tithi Navami till 18:51 thereafter Dashami Paksha Shukla Nakshatra Uttarashadha till 09:34 thereafter Shravana Yoga Dhriti Karana Balava till 07:26 thereafter Kaulava till 18:51 thereafter Taitula Vaar Guruvara (Thursday) Month (Amavasyant) Ashwin Month (Purnimant) Ashwin Moon Zodiac Makar (Capricorn) Sun Zodiac Kanya (Virgo) Ritu Sharad (Autumn) Ayana Dakshinayana Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat Vikram Samvat (Kartak) 2077 Vikram Samvat Inauspicious time Rahu kaal 13:52 - 15:20 Auspicious time Abhijeet Muhurat 12:01 -12:48 Subh Muhurat 06:33 - 08:01 & 16:47 - 18:15

