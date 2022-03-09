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Horoscope

Updated on: Tuesday, March 08, 2022, 02:24 PM IST

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for March 9, 2022

Nilikash P Pradhan
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Today, Wednesday (March 9) Krishna Shukla. Tithi is Saptami till 26:56. Purnimant month is Phalguna and Amavasyant month is Phalguna. The sun is in Aquarius and Moon remains in Taurus.

Nakshatra will be Kritika till 08:30 thereafter Rohini. Newborn baby's moon sign will be Taurus. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from E,O,Va,Vi. Lucky Number will be 9.

Today, worshiping Shree Ganesh and reading Athavashirsha will prove beneficial. Today’s auspicious colour Green. Try to complete your work or commence new or important work in the time given below. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date09-Mar-22
PlaceMumbai, India
Sunrise 6:52
Sunset18:45
Moon set 24:45:00
Moon rise11:12
TithiSaptami till 26:56
Paksha Shukla
Nakshatra Kritika till 08:30 thereafter Rohini
Yoga Vishkambha
KaranaGaraja till 13:40 thereafter Vanija
VaarBuddhavara (Wednesday)
Month (Amavasyant) Phalguna
Month (Purnimant) Phalguna
Moon Zodiac Vrishabha (Taurus)
Sun Zodiac Kumbha (Aquarius)
Ritu Shishir (Winter)
Ayana Uttarayana
Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat
Vikram Samvat (Kartak) 2078 Vikram Samvat
Inauspicious time
Rahu kaal12:49 ? 14:18
Auspicious time
Abhijeet Muhurat
Subh Muhurat11:20 ? 12:49

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Published on: Wednesday, March 09, 2022, 05:39 AM IST
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