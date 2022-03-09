Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for March 9, 2022

Today, Wednesday (March 9) Krishna Shukla. Tithi is Saptami till 26:56. Purnimant month is Phalguna and Amavasyant month is Phalguna. The sun is in Aquarius and Moon remains in Taurus.
Nakshatra will be Kritika till 08:30 thereafter Rohini. Newborn baby's moon sign will be Taurus. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from E,O,Va,Vi. Lucky Number will be 9.
Today, worshiping Shree Ganesh and reading Athavashirsha will prove beneficial. Today’s auspicious colour Green. Try to complete your work or commence new or important work in the time given below. Avoid inauspicious time for any new beginning.
|Date
|09-Mar-22
|Place
|Mumbai, India
|Sunrise
|6:52
|Sunset
|18:45
|Moon set
|24:45:00
|Moon rise
|11:12
|Tithi
|Saptami till 26:56
|Paksha
|Shukla
|Nakshatra
|Kritika till 08:30 thereafter Rohini
|Yoga
|Vishkambha
|Karana
|Garaja till 13:40 thereafter Vanija
|Vaar
|Buddhavara (Wednesday)
|Month (Amavasyant)
|Phalguna
|Month (Purnimant)
|Phalguna
|Moon Zodiac
|Vrishabha (Taurus)
|Sun Zodiac
|Kumbha (Aquarius)
|Ritu
|Shishir (Winter)
|Ayana
|Uttarayana
|Vikram Samvat
|2078 Vikram Samvat
|Vikram Samvat (Kartak)
|2078 Vikram Samvat
|Inauspicious time
|Rahu kaal
|12:49 ? 14:18
|Auspicious time
|Abhijeet Muhurat
|Subh Muhurat
|11:20 ? 12:49
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