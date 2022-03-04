Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for March 4, 2022

Today, Friday (March 4) Krishna Shukla. Tithi is Dvitiya till 20:40 thereafter Tritiya. Purnimant month is Phalguna and Amavasyant month is Phalguna. The sun is in Aquarius and Moon remains in Pieces. Today is Ramkrishna Jayanti.
Nakshatra will be Uttarabhadrapada. Newborn baby's moon sign will be Pieces. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from Du,Tha,Jha,Tra. Lucky Number will be 4.
Today, worshiping Goddess Mahalaxmi and reading Mahalaxmi Mantra will prove beneficial. Today’s auspicious colour Pink. Try to complete your work or commence new or important work in the time given below. Avoid inauspicious time for any new beginning.
|Date
|04-Mar-22
|Place
|Mumbai, India
|Sunrise
|6:56
|Sunset
|18:43
|Moon set
|20:23
|Moon rise
|8:05
|Tithi
|Dvitiya till 20:40 thereafter Tritiya
|Paksha
|Shukla
|Nakshatra
|Uttarabhadrapada
|Yoga
|Subha
|Karana
|Balava till 09:05:19 thereafter Kaulava
|Vaar
|Shukravara(Friday)
|Month (Amavasyant)
|Phalguna
|Month (Purnimant)
|Phalguna
|Moon Zodiac
|Meen (Pieces)
|Sun Zodiac
|Kumbha (Aquarius)
|Ritu
|Shishir (Winter)
|Ayana
|Uttarayana
|Vikram Samvat
|2078 Vikram Samvat
|Vikram Samvat (Kartak)
|2078 Vikram Samvat
|Inauspicious time
|Rahu kaal
|11:22 ? 12:50
|Auspicious time
|Abhijeet Muhurat
|12:27 -13:14
|Subh Muhurat
|12:50 ? 14:19
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