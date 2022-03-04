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Horoscope

Updated on: Thursday, March 03, 2022, 02:18 PM IST

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for March 4, 2022

Nilikash P Pradhan
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Today, Friday (March 4) Krishna Shukla. Tithi is Dvitiya till 20:40 thereafter Tritiya. Purnimant month is Phalguna and Amavasyant month is Phalguna. The sun is in Aquarius and Moon remains in Pieces. Today is Ramkrishna Jayanti.

Nakshatra will be Uttarabhadrapada. Newborn baby's moon sign will be Pieces. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from Du,Tha,Jha,Tra. Lucky Number will be 4.

Today, worshiping Goddess Mahalaxmi and reading Mahalaxmi Mantra will prove beneficial. Today’s auspicious colour Pink. Try to complete your work or commence new or important work in the time given below. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date04-Mar-22
PlaceMumbai, India
Sunrise 6:56
Sunset18:43
Moon set 20:23
Moon rise8:05
TithiDvitiya till 20:40 thereafter Tritiya
Paksha Shukla
Nakshatra Uttarabhadrapada
Yoga Subha
KaranaBalava till 09:05:19 thereafter Kaulava
VaarShukravara(Friday)
Month (Amavasyant) Phalguna
Month (Purnimant) Phalguna
Moon Zodiac Meen (Pieces)
Sun Zodiac Kumbha (Aquarius)
Ritu Shishir (Winter)
Ayana Uttarayana
Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat
Vikram Samvat (Kartak) 2078 Vikram Samvat
Inauspicious time
Rahu kaal11:22 ? 12:50
Auspicious time
Abhijeet Muhurat12:27 -13:14
Subh Muhurat12:50 ? 14:19

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Published on: Friday, March 04, 2022, 05:44 AM IST
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