Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for March 11, 2022

Today, Friday (March 11) Krishna Shukla. Tithi is Navami All Night. Purnimant month is Phalguna and Amavasyant month is Phalguna. The sun is in Aquarius and Moon remains in Gemini.
Nakshatra will be Mrigashirsha till 14:34 thereafter Ardra. Newborn baby's moon sign will be Gemini. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from Ka,Ke,Ku,Gha. Lucky Number will be 2.
Today, worshiping Godess Mahalaxmi and reading Shree Mahalaxmi Ashtak will prove beneficial. Today’s auspicious colour Silver. Try to complete your work or commence new or important work in the time given below. Avoid inauspicious time for any new beginning.
|Date
|11-Mar-22
|Place
|Mumbai, India
|Sunrise
|6:51
|Sunset
|18:45
|Moon set
|26:30:00
|Moon rise
|12:42
|Tithi
|Navami All Night
|Paksha
|Shukla
|Nakshatra
|Mrigashirsha till 14:34 thereafter Ardra
|Yoga
|Ayushman
|Karana
|Balava
|Vaar
|Shukravara (Friday)
|Month (Amavasyant)
|Phalguna
|Month (Purnimant)
|Phalguna
|Moon Zodiac
|Mithuna (Gemini)
|Sun Zodiac
|Kumbha (Aquarius)
|Ritu
|Shishir (Winter)
|Ayana
|Uttarayana
|Vikram Samvat
|2078 Vikram Samvat
|Vikram Samvat (Kartak)
|2078 Vikram Samvat
|Inauspicious time
|Rahu kaal
|11:19 ? 12:49
|Auspicious time
|Abhijeet Muhurat
|12:25 -13:12
|Subh Muhurat
|12:49 ? 14:18
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