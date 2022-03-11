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Horoscope

Updated on: Thursday, March 10, 2022, 04:26 PM IST

Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for March 11, 2022

Nilikash P Pradhan
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Today, Friday (March 11) Krishna Shukla. Tithi is Navami All Night. Purnimant month is Phalguna and Amavasyant month is Phalguna. The sun is in Aquarius and Moon remains in Gemini.

Nakshatra will be Mrigashirsha till 14:34 thereafter Ardra. Newborn baby's moon sign will be Gemini. Today’s new born baby name word as per Moon sign will start from Ka,Ke,Ku,Gha. Lucky Number will be 2.

Today, worshiping Godess Mahalaxmi and reading Shree Mahalaxmi Ashtak will prove beneficial. Today’s auspicious colour Silver. Try to complete your work or commence new or important work in the time given below. Avoid inauspicious time for any new beginning.

Date11-Mar-22
PlaceMumbai, India
Sunrise 6:51
Sunset18:45
Moon set 26:30:00
Moon rise12:42
TithiNavami All Night
Paksha Shukla
Nakshatra Mrigashirsha till 14:34 thereafter Ardra
Yoga Ayushman
KaranaBalava
VaarShukravara (Friday)
Month (Amavasyant) Phalguna
Month (Purnimant) Phalguna
Moon Zodiac Mithuna (Gemini)
Sun Zodiac Kumbha (Aquarius)
Ritu Shishir (Winter)
Ayana Uttarayana
Vikram Samvat 2078 Vikram Samvat
Vikram Samvat (Kartak) 2078 Vikram Samvat
Inauspicious time
Rahu kaal11:19 ? 12:49
Auspicious time
Abhijeet Muhurat12:25 -13:12
Subh Muhurat12:49 ? 14:18

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Published on: Friday, March 11, 2022, 05:48 AM IST