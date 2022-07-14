Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for July 15, 2022

Today worshiping Goddess ‘LAXMI’ and reading ‘SHRI SUKTA’ OR ‘LAXMI SAHASTRANAM’ will be beneficial.
New born baby’s moon sign will be ‘Capricorn’.
Today’s new born baby name, as per moon sign will start from ‘Bho, J, Kh, G’
Panchang
Tithi Dvitiya 04:40 PM
Nakshatra Shravana 05:32 PM
Karana :
Tetil 06:26 AM
Gar 06:26 AM
Paksha Krishna
Yoga Priti +00:20 AM
Day Friday
Sun And Moon Calculations
Sun Rise 06:08 AM
Moon Rise 09:08 PM
Moon Sign Makara
Sun Set 07:19 PM
Moon Set 07:33 AM
Ritu Varsha
Hindu Month And Year
Shaka Samvat 1944 Shubhakruth
Kali Samvat 5124
Day Duration 01:10 PM
Vikram Samvat 2079
Month Amanta Ashadha
Month Purnimanta Shravan
Auspicious/Inauspicious Timings
Auspicious Timings
Abhijit 12:17:54 - 13:10:36
Inauspicious Timings
Dushta Muhurtas 08:47 AM - 09:39 AM
Kantaka/Mrityu 02:03 PM - 02:56 PM
Yamaghanta 05:34 PM - 06:26 PM
Rahu Kaal 11:05 AM - 12:44 PM
Kulika 08:47 AM - 09:39 AM
Kalavela 03:48 PM - 04:41 PM
Yamaganda 04:01 PM - 05:40 PM
Gulika Kaal 07:47 AM - 09:26 AM
Disha Shoola
Disha Shoola West
Chandrabalam And Tarabalam
Tara Bala
Ashwini, Kritika, Rohini, Mrigashirsha, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Moola, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Satabisha, Uttara Bhadrapada
Chandra Bala
Aries, Cancer, Leo, Scorpio, Capricorn, Pisces
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