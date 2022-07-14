Today’s Panchang: Check out the Tithi, Shubh Muhurat, Moon Sign, and Name Letter for New born for July 15, 2022

Today worshiping Goddess ‘LAXMI’ and reading ‘SHRI SUKTA’ OR ‘LAXMI SAHASTRANAM’ will be beneficial.

New born baby’s moon sign will be ‘Capricorn’.

Today’s new born baby name, as per moon sign will start from ‘Bho, J, Kh, G’

Panchang

Tithi Dvitiya 04:40 PM

Nakshatra Shravana 05:32 PM

Karana :

Tetil 06:26 AM

Gar 06:26 AM

Paksha Krishna

Yoga Priti +00:20 AM

Day Friday

Sun And Moon Calculations

Sun Rise 06:08 AM

Moon Rise 09:08 PM

Moon Sign Makara

Sun Set 07:19 PM

Moon Set 07:33 AM

Ritu Varsha

Hindu Month And Year

Shaka Samvat 1944 Shubhakruth

Kali Samvat 5124

Day Duration 01:10 PM

Vikram Samvat 2079

Month Amanta Ashadha

Month Purnimanta Shravan

Auspicious/Inauspicious Timings

Auspicious Timings

Abhijit 12:17:54 - 13:10:36

Inauspicious Timings

Dushta Muhurtas 08:47 AM - 09:39 AM

Kantaka/Mrityu 02:03 PM - 02:56 PM

Yamaghanta 05:34 PM - 06:26 PM

Rahu Kaal 11:05 AM - 12:44 PM

Kulika 08:47 AM - 09:39 AM

Kalavela 03:48 PM - 04:41 PM

Yamaganda 04:01 PM - 05:40 PM

Gulika Kaal 07:47 AM - 09:26 AM

Disha Shoola

Disha Shoola West

Chandrabalam And Tarabalam

Tara Bala

Ashwini, Kritika, Rohini, Mrigashirsha, Ardra, Pushya, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Moola, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Satabisha, Uttara Bhadrapada

Chandra Bala

Aries, Cancer, Leo, Scorpio, Capricorn, Pisces

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