Madhya Pradesh: District wise reservations for Nagar Palika president posts

BHOPAL: Out of 99 Nagar Palika president posts, 25 posts have been reserved for OBC, 53 for general and 21 posts for general women are reserved.

53 General: Sranjpur, Seoni-Malwa, Begamganj, Tikamgarh, Naougaon, Porsa, Sahoknagar, Dongar-Parasia, Sehore, Kotma, Pasan, Sidhi, Badnagar, Ganjbasoda, Narsinghgarh, Sehora (Jabalpur), Pithampur, Badwaha, Sendwha, Gadarwara, Anuppur, Agar, Shajapur, Damoh and Kachrod.

21 general WOMEN: Betul, Vidisha, Rajgarh, Pipariya, Garhakota, Panna, Khargone, Balaghat, Nainpur, Mahidpur, Shivpuri, Berasia, Multai, Deori, Datia, Guna, Waraseoni, Chorai, Sousar, Amarwada, Kareli, Neemuch, Ambhah, Mandideep and Shujalpur.

25 OBC:-

OPEN: Sabalgarh, Shahdol, Sironj, Maihar, Seoni, Mandla, Rehli, Itarsi, Panagar, Junnardev, Raghogarh and Manawar.

OBC Women: Chattarpur, Dhar, Sanawad, Nepanagar, Asta, Harda, Biora, Pardurna, Shuopur-kala, Hosangabad, Raisen and Mandsaur.