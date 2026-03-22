Bhopal Power Cut March 23: Power To Remain Disrupted In Minal Enclave, Vinayak Parisar, Harijan Colony & More; Check Full List Below

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 23, 2025, for STC supervision and other departmental work.
Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours
Areas and Timings:
Area: Shivika, Minal Enclave, Fortune, Aykar, Nav Door Sanchar, Vinayak Parisar, Dana Pani, Ansal Pradhan, Akansha Enclave etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental Work. ( Jumper Open )
Area: Ht Connection Tata Motors, Ips School, Nirmal Estate, Excel Estate, Kaushal Nagar, Fortune Soumya Colony, Deep Mohini, Milan Restaurant, 11 Mile & Near Area
Time: 11:00 to 13:00
Reason: RDSS WORK (mid span pole erection and LT cable stringing) partially
Area: 45 Bungalow, Sainik Rest House, Betwa Apptt., Gtb Complex Vimal Emporium
Time: 10:00 to 14:00
Reason: Line maintenance work
Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North Tt Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan
Time: 10:00 to 16:00
Reason: CSD WORK (METRO CONSTRUCTION)
Area: Sagar Bungalow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI Road Shifting work
Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Madhav Aashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh.And O&M Aria
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Metro construction work
Area: Harijan Colony. Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vasvani College, H-Ward, Community Hall, G-Ward, F-Ward, Mpeb Campus.Arogaya Kendra
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Metro construction work
Area: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dashra Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Damage to the conductor replacement work at Dashehara Maidan.
Area: Coral Casa, Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed.So. Royal Homes, Sukh Sagar, Mittal College, BDA Colony, Chitrakoot. etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI road shifting work
Area: Jai Krishna Ed. So, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Kha, Vijay
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI road shifting work
Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar, Bhavar Nagar
Time: 10:00 to 16:00
Reason: NHAI road shifting work
