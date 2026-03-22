 Bhopal Power Cut March 23: Power To Remain Disrupted In Minal Enclave, Vinayak Parisar, Harijan Colony & More; Check Full List Below
HomeBhopalBhopal Power Cut March 23: Power To Remain Disrupted In Minal Enclave, Vinayak Parisar, Harijan Colony & More; Check Full List Below

Bhopal Power Cut March 23: Power To Remain Disrupted In Minal Enclave, Vinayak Parisar, Harijan Colony & More; Check Full List Below

The Bhopal electricity department has scheduled power cuts on March 23, 2025, across multiple areas due to maintenance, metro construction, RDSS work, and road shifting. Outages will mostly occur between 10:00 and 16:00, with some areas facing shorter cuts. Affected locations include residential colonies, estates, and key facilities across the city.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, March 22, 2026, 07:14 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut March 23: Power To Remain Disrupted In Minal Enclave, Vinayak Parisar, Harijan Colony & More; Check Full List Below | FP Photo

Bhopal (Madhya Pradesh): The Bhopal electricity department has announced planned power outages on March 23, 2025, for STC supervision and other departmental work.

Residents in various colonies can expect power cuts during the specified hours

Areas and Timings:

Area: Shivika, Minal Enclave, Fortune, Aykar, Nav Door Sanchar, Vinayak Parisar, Dana Pani, Ansal Pradhan, Akansha Enclave etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental Work. ( Jumper Open )

Area: Ht Connection Tata Motors, Ips School, Nirmal Estate, Excel Estate, Kaushal Nagar, Fortune Soumya Colony, Deep Mohini, Milan Restaurant, 11 Mile & Near Area

Time: 11:00 to 13:00

Reason: RDSS WORK (mid span pole erection and LT cable stringing) partially

Area: 45 Bungalow, Sainik Rest House, Betwa Apptt., Gtb Complex Vimal Emporium

Time: 10:00 to 14:00

Reason: Line maintenance work

Area: MP MLA Qtrs, Jawahar Chouk, North Tt Nagar, Gangotri Bhawan, Priyadarshani, Dashara Maidan

Time: 10:00 to 16:00

Reason: CSD WORK (METRO CONSTRUCTION)

Area: Sagar Bungalow, BDA, Gondipura, Banjara Basti, New Jail, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI Road Shifting work

Area: Bhensakedi, Aakash Garden, Madhav Aashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh.And O&M Aria

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Metro construction work

Area: Harijan Colony. Indra Nagar, Behta Gaon, Sadhu Vasvani College, H-Ward, Community Hall, G-Ward, F-Ward, Mpeb Campus.Arogaya Kendra

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Metro construction work

Area: Ashok Vihar, Ashok Samrat, Dashra Maidan, Antyoday Nagar, Durga Mandir, Ashoka Garden, Nagar Nigam Colony, Dashmesh Nagar, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Damage to the conductor replacement work at Dashehara Maidan.

Area: Coral Casa, Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed.So. Royal Homes, Sukh Sagar, Mittal College, BDA Colony, Chitrakoot. etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI road shifting work

Area: Jai Krishna Ed. So, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Kha, Vijay

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI road shifting work

Area: Irani Basti, Bhanpur, Bhanpur Square, Atal Nehru Nagar, Geeta Nagar, Leeladhar Colony, Samta Nagar, Kutir Nagar, Bhavar Nagar

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI road shifting work

Area: Ed. Society, Mittal College, Avasthi Farm, Regal Estate, Sant Jude Ed. So. Royal Homes. Etc

Time: 10:00 to 16:00

Reason: NHAI road shifting work

article-image

