Bhopal Power Cut March 18: Power To Remain Disrupted In Palasi Village, Kohefiza, Bairagarh & More; Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will remain affected in several areas of Bhopal on March 18 due to line maintenance, road shifting and construction work. According to officials, electricity will be shut in different colonies for a few hours during the day.

Area: Palasi Village, Badwai Village, Elexer Green, Nice Space Colony, Rajnagar Palasi and nearby areas

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Reason: Road shifting work by National Highways Authority of India

Area: New Kohefiza, Sanskriti Garden and nearby areas

Time: 10:00 AM to 5:00 PM

Reason: Road shifting work by NHAI

Area: Elexer Garden Colony, Sigma Green Colony, Comfort Height Colony, Badwai Village, Nice Space Colony, New Kohefiza, Inox Colony

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Road shifting work by NHAI

Area: Swaraj Park, Apsara Restaurant, Gandhi Bhawan, Arabian Cottage, Hindi Bhawan, Manas Bhawan, B-8 Shyamla Hills, CM House, Shyamla Thana, CM Security Barrack, Ahata Rustam Khan JJ Area, Ambedkar Hostel, Tagore Hostel, Rajiv Gandhi Bhawan

Time: 10:00 AM to 2:00 PM

Reason: Line maintenance work

Area: Mansarover Complex, Habibganj Station, GRP Colony, HIG Quarters, Motel Siraj, Shanti Nagar, Ankur Complex, Parul Hospital, Lines of 123, 124, 125 and 7 No. Market

Time: 10:30 AM to 1:30 PM

Reason: Line maintenance work

Area: Priyadarshini Plaza, Gurukulam, Neeraj Nagar, Emerald Tower

Time: 10:00 AM to 4:00 PM

Reason: Line maintenance work

Area: Jhulelal Market, Tagore Ward, Shivaji Ward and nearby areas

Time: 10:00 AM to 1:00 PM

Reason: Line maintenance work

Area: Firdos Nagar, Sheetla Nagar, Nishatpura, Shrinagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda and nearby areas

Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Reason: Metro project construction work

Area: PGBT Road, Gautam Nagar, Firdosh Nagar, Shital Nagar, Sant Kaver Ram Colony

Time: 10:00 AM to 3:00 PM

Reason: Metro project construction work

Area: Sehore Naka, Nagar Nigam Complex, Station Road, Sewa Sadan, T Ward, Santji Kutiya

Time: 8:00 AM to 12:00 PM

Reason: Flyover line shifting work

Area: Bhensakhedi, Aakash Garden, Madhav Ashram, Visharjan Ghat, Mandi Bairagarh

Time: 8:00 AM to 1:00 PM

Reason: Flyover line shifting work

Area: Danish Hills View Township, Sagar Green Hills, D-Sector, Sarvadharam and nearby areas

Time: 9:00 AM to 2:00 PM

Reason: Supervision work

Residents have been advised to plan their day accordingly during the scheduled power cuts.