Bhopal Power Cut January 7: Power Supply Will Be Affected In Malikhedi, Paraspar Colony, Firdous Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several parts of Bhopal will face a power cut on January 7, 2026, due to departmental work.
The electricity supply will remain suspended in different areas for a few hours as maintenance and related work is scheduled by the power department. People have been advised to plan their day accordingly.
Areas: Devki Nagar, Panna Nagar, Area Around Seven Shops, etc.
Time: 11:00 to 13:00
Reason: Departmental work
Areas: Durga Nagar, Shankar Nagar, Palasi, etc.
Time: 11:00 to 14:00
Reason: Departmental work
Areas: Jai Krishna Educational Society, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Khan, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Educational Society, Mittal College, Awasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Educational Society, Royal Homes, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Paraspar Colony, Sterling Green View-1, Amltas Phase-1, Herambh Homes, Deepak Society, Reliance Rachna Trade, Aranyawali Housing, Bhumika Parisar, Chhatrapati Colony, Sagar Garden
Time: 11:00 to 15:00
Reason: Departmental work
Areas: Fish Farm Khatlapora, Police Computer Center, Neelam Park, Bharkhedi, Lily Cinema
Time: 11:00 to 15:00
Reason: Departmental work
Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital Area
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Firdous Nagar, Sheetla Nagar, Nishatpura, Shri Nagar, Sharda Nagar, Nariyal Kheda
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Om Nagar, Sawan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lakeland Garden, R.K. Residency, City Walk
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Anandam, Kalyani Kunj, Purvanchal Phase-2, Regal Kalash, Shivlok Green, Abhinav Campus, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work
Areas: Nirmal Nagar, Nagarjuna, Mayadham, Tagore Nagar, Gharonda, Purvanchal
Time: 10:00 to 16:00
Reason: Departmental work