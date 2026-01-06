 Bhopal Power Cut January 7: Power Supply Will Be Affected In Malikhedi, Paraspar Colony, Firdous Nagar & More Check Full List
Bhopal Power Cut January 7: Power Supply Will Be Affected In Malikhedi, Paraspar Colony, Firdous Nagar & More Check Full List

Several areas of Bhopal will face power cuts on January 7, 2026, due to departmental maintenance work. Electricity supply will remain suspended for a few hours in multiple colonies, including Devki Nagar, Durga Nagar, Islampura, Nishatpura, Om Nagar, Purvanchal and nearby areas, between 10:00 am and 4:00 pm. Residents have been advised to plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, January 06, 2026, 06:43 PM IST
article-image

Bhopal (Madhya Pradesh): Residents of several parts of Bhopal will face a power cut on January 7, 2026, due to departmental work.

The electricity supply will remain suspended in different areas for a few hours as maintenance and related work is scheduled by the power department. People have been advised to plan their day accordingly.

Areas: Devki Nagar, Panna Nagar, Area Around Seven Shops, etc.

Time: 11:00 to 13:00

Reason: Departmental work

Areas: Durga Nagar, Shankar Nagar, Palasi, etc.

Time: 11:00 to 14:00

Reason: Departmental work

Areas: Jai Krishna Educational Society, Dharam Kanta, Malikhedi, Shabri Nagar, Pipaliya Baz Khan, Vijay Nagar, Patel Nagar, Shukla Farm House, Vijay Market, Bihari Basti, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Educational Society, Mittal College, Awasthi Farm, Regal Estate, St. Jude Educational Society, Royal Homes, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Paraspar Colony, Sterling Green View-1, Amltas Phase-1, Herambh Homes, Deepak Society, Reliance Rachna Trade, Aranyawali Housing, Bhumika Parisar, Chhatrapati Colony, Sagar Garden

Time: 11:00 to 15:00

Reason: Departmental work

Areas: Fish Farm Khatlapora, Police Computer Center, Neelam Park, Bharkhedi, Lily Cinema

Time: 11:00 to 15:00

Reason: Departmental work

Areas: Islampura, Bhoipura, Hamidia College, Kalika Mandir, Tallaiya Thana, Band Master Chauraha, Masjid Dange Khan, Pul Patra Pump

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Yadgare Shahajani Park, Lady Hospital Area

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Firdous Nagar, Sheetla Nagar, Nishatpura, Shri Nagar, Sharda Nagar, Nariyal Kheda

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Om Nagar, Sawan Nagar, Halalpur Bus Stand, Bairagarh Road, Lakeland Garden, R.K. Residency, City Walk

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Anandam, Kalyani Kunj, Purvanchal Phase-2, Regal Kalash, Shivlok Green, Abhinav Campus, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

Areas: Nirmal Nagar, Nagarjuna, Mayadham, Tagore Nagar, Gharonda, Purvanchal

Time: 10:00 to 16:00

Reason: Departmental work

