 Bhopal Power Cut January 21: Power Supply Will Be Affected In Anand Vihar, Gujarati Samaj, Pushpa Nagar & More Check Full List
Bhopal Power Cut January 21: Power Supply Will Be Affected In Anand Vihar, Gujarati Samaj, Pushpa Nagar & More Check Full List

On 21st January 2026, Bhopal will experience scheduled power cuts in several areas for maintenance, tree trimming, feeder work, and metro/PWD project construction. Affected areas include Anand Vihar, Gujarati Samaj, Pushpa Nagar, Bhensakedi, Vedawati Housing, and nearby colonies. Residents are advised to plan accordingly.

Staff ReporterUpdated: Tuesday, January 20, 2026, 09:03 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut December 30: Power Supply Will Be Affected In Aapoorti Mahabali Nagar, Durga Nagar, Railway Colony & More Check Full List | Representative Image

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal Electricity Department has announced scheduled power outages on 21st January 2026 for maintenance, construction, and tree-trimming work in various areas.

Residents are advised to plan their work accordingly as electricity supply will be affected during the mentioned times.

Area: Anand Vihar And All Nearest Area

Timing: 10:00 to 16:00

Reason: TREE TRRIMMING WORK

Area: GUJRATI SAMAJ, INFRONT OF ANANAD VIHAR SCHOOL AND ALL NEAREST AREA.

Timing: 10:00 to 16:00

Reason: INTER CONNECTION WORK

Area: HL PASSEY ENG., STAR GLOBAL AUTOMOTIVE PVT. LTD, R M J MOTORS BPL, SURJEET AUTOMOBILE BPL, OCEAN MOTER’S PVT LTD BPL, CI AUTOMOTORS PVT LTD BPL

Timing: 10:00 to 17:00

Reason: Conductor stringing work under SSTD

Area: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feat Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu ka Bagh, Mahamai ka Bagh, Petrol pump ETC.

Timing: 11:00 to 13:00

Reason: Feeder bifurcation work by RVNL

Area: Chandbad, Bajariya, Vijay Hotel, BES Colony, Kishor Takies, State Bank ETC.

Timing: 11:00 to 13:00

Reason: Feeder bifurcation work by RVNL

 

Area: Kailash Nagar, Rachna Nagar, Shanti Niketan, Janta Quarter, Bharti Niketan, etc.

Timing: 14:00 to 17:00

Reason: RDSS Work by LT Shakti Nagar Zone.

Area: Rachana Nagar, Gautam Nagar, Bank colony, LIG Quarter.

Timing: 14:00 to 17:00

Reason: RDSS Work by LT Shakti Nagar Zone

Area: Shakti Nagar A,B,C Sector,4A,4B,4C, Panchwati, Dashera Maidan Sector - II

Timing: 10:00 to 13:00

Reason: RDSS Work by LT Shakti Nagar Zone.

Area: Amrawad Khurd Goan, Girnar Colony, Malhotra College, Girnar Hills

Timing: 10:00 to 16:00

Reason: 132kv HTLS Conductor Replacement

Area: Surbhi Vihar, Sidhant Palace.

Timing: 10:00 to 14:00

Reason: 132kv HTLS Conductor Replacement

MP News: VIDEO Shows Datia SDM In Heated Argument With Man After Villagers Accuse Tehsildar Of ₹2...
article-image

Area: Galaxy and nearby area

Timing: 10:00 to 16:00

Reason: 132kv HTLS Conductor Replacement

