Bhopal Power Cut January 21: Power Supply Will Be Affected In Anand Vihar, Gujarati Samaj, Pushpa Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Bhopal Electricity Department has announced scheduled power outages on 21st January 2026 for maintenance, construction, and tree-trimming work in various areas.
Residents are advised to plan their work accordingly as electricity supply will be affected during the mentioned times.
Area: Anand Vihar And All Nearest Area
Timing: 10:00 to 16:00
Reason: TREE TRRIMMING WORK
Area: GUJRATI SAMAJ, INFRONT OF ANANAD VIHAR SCHOOL AND ALL NEAREST AREA.
Timing: 10:00 to 16:00
Reason: INTER CONNECTION WORK
Area: HL PASSEY ENG., STAR GLOBAL AUTOMOTIVE PVT. LTD, R M J MOTORS BPL, SURJEET AUTOMOBILE BPL, OCEAN MOTER’S PVT LTD BPL, CI AUTOMOTORS PVT LTD BPL
Timing: 10:00 to 17:00
Reason: Conductor stringing work under SSTD
Area: Pushpa Nagar, LIG Quarter, Kabristan, 80 Feat Road, Rest House, MPEB Office, Garam Gaddha Road, Nagar Nigam Office, Kammu ka Bagh, Mahamai ka Bagh, Petrol pump ETC.
Timing: 11:00 to 13:00
Reason: Feeder bifurcation work by RVNL
Area: Chandbad, Bajariya, Vijay Hotel, BES Colony, Kishor Takies, State Bank ETC.
Timing: 11:00 to 13:00
Reason: Feeder bifurcation work by RVNL
Area: Kailash Nagar, Rachna Nagar, Shanti Niketan, Janta Quarter, Bharti Niketan, etc.
Timing: 14:00 to 17:00
Reason: RDSS Work by LT Shakti Nagar Zone.
Area: Rachana Nagar, Gautam Nagar, Bank colony, LIG Quarter.
Timing: 14:00 to 17:00
Reason: RDSS Work by LT Shakti Nagar Zone
Area: Shakti Nagar A,B,C Sector,4A,4B,4C, Panchwati, Dashera Maidan Sector - II
Timing: 10:00 to 13:00
Reason: RDSS Work by LT Shakti Nagar Zone.
Area: Amrawad Khurd Goan, Girnar Colony, Malhotra College, Girnar Hills
Timing: 10:00 to 16:00
Reason: 132kv HTLS Conductor Replacement
Area: Surbhi Vihar, Sidhant Palace.
Timing: 10:00 to 14:00
Reason: 132kv HTLS Conductor Replacement
Area: Galaxy and nearby area
Timing: 10:00 to 16:00
Reason: 132kv HTLS Conductor Replacement