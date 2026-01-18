Bhopal Power Cut January 19: Power Supply Will Be Affected In Jawahar Chouk, Kamla Nagar, Kailash Nagar & More Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas in Bhopal will face temporary power cuts on Friday due to line shifting, maintenance, construction, and other technical works.
AREA: AKSHYA HOSPITAL, SBI QTRS., CHAR IMLI, CBI COLONY AND ALL NEAREST AREA
TIME: 11:00 TO 17:00
REASON: BARE CONDUCTOR TO COVER CONDUCTOR UNDER SSTD WORK
AREA: MP MLA QTRS, JAWAHAR CHOUK, NORTH TT NAGAR, GANGOTRI BHAWAN, PRIYADARSHANI, DASHARA MAIDAN AND NEAREST AREA
TIME: 10:00 TO 16:00
REASON: METRO CONSTRUCTION WORK
AREA: APEX BANK TRAINING CENTER, PT COLONY ,228 QTRS, SANJAY COMPLEX, C.I. HOMES AND NEAREST AREA
TIME: 10:00 TO 14:00
REASON: TREE TRIMMING WORK
AREA: KAMLA NAGAR, KHWAZA COLONY, RAJEEV NAGAR A-SECTOR ETC.
TIME: 10:00 TO 16:00
REASON: CONDUCTOR STRINGING WORK UNDER SSTD
AREA: ALERT ENGINEERING G'PURA BPL, DK ELECTRO MECANICAL BPL, BHOPAL ENGG, LIFE TECH ENGINEERING INDUSTRIES, STAR DELTA TRANSFORMER LTD. UNIT- II BHOPAL
TIME: 10:00 TO 17:00
REASON: POLE ERECTION & CONDUCTOR STRINGING WORK UNDER SSTD
AREA: KAILASH NAGAR, RACHNA NAGAR, SHANTI NIKETAN, JANTA QTR, BHARTI NIKETAN, ETC.
TIME: 14:00 TO 17:00
REASON: RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE.
AREA: RACHANA NAGAR, GAUTAM NAGAR, BANK COLONY, LIG QTR.
TIME: 14:00 TO 17:00
REASON: RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE
AREA: SHAKTI NAGAR A,B,C SECTOR,4A,4B,4C,PANCHWATI , DASHERA MAIDAN SECTOR - II
TIME: 10:00 TO 13:00
REASON: RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE
AREA: REGAL TOWN, SOUMYA PARK LAND, SAMRIDDHI COLONY, VAISHNAV DHAM, SARLA STATE, TULSI VIHAR PH-1, REGAL PARADISE.
TIME: 10:00 TO 16:00
REASON:RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE
AREA: CRYSTAL HIG, MIG QUARTER
TIME: 10:00 TO 16:00
REASON:RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE
AREA: MANDAKNI COLONY, UNION BANK, KHADIM CHOURAHA, GURUKRIPA TOWER, ULTIMATE ORCHARD NEAREST AREA
TIME: 10:00 TO 16:00
REASON: RDSS WORK
AREA: 11 MILE MILE TOWER, BHOJPUR TIRAHA, MG HECTOR, AMBIKA HOMES NIRMAND NEAREST AREA
TIME: 11:00 TO 16:00
REASON: RDSS WORK