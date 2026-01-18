 Bhopal Power Cut January 19: Power Supply Will Be Affected In Jawahar Chouk, Kamla Nagar, Kailash Nagar & More Check Full List
e-Paper Get App
HomeBhopalBhopal Power Cut January 19: Power Supply Will Be Affected In Jawahar Chouk, Kamla Nagar, Kailash Nagar & More Check Full List

Bhopal Power Cut January 19: Power Supply Will Be Affected In Jawahar Chouk, Kamla Nagar, Kailash Nagar & More Check Full List

Several areas of Bhopal will face power cuts on January 18 due to line shifting, maintenance, construction, and technical works. The outages will occur between 10 am and 5 pm in different localities, including Jinsi, Berasiya Road, Bairagarh, Neem Road, and nearby areas. Residents are advised to plan ahead and cooperate with officials.

Staff ReporterUpdated: Sunday, January 18, 2026, 07:15 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut January 9: Power Supply Will Be Affected In Lal Pared Ground, Ratnagiri, Bhojpur Crossroads & More Check Full List |

Bhopal (Madhya Pradesh): Several areas in Bhopal will face temporary power cuts on Friday due to line shifting, maintenance, construction, and other technical works.

AREA: AKSHYA HOSPITAL, SBI QTRS., CHAR IMLI, CBI COLONY AND ALL NEAREST AREA

TIME: 11:00 TO 17:00

REASON: BARE CONDUCTOR TO COVER CONDUCTOR UNDER SSTD WORK

FPJ Shorts
Second Sanjhi Lohri – Ek Pind Ek Lohri Held In Navi Mumbai Celebrates Unity And Punjabi Culture
Second Sanjhi Lohri – Ek Pind Ek Lohri Held In Navi Mumbai Celebrates Unity And Punjabi Culture
'Obsessed With Dressing Up/Act As Bride': Maryam Nawaz's Look At Son's Wedding Sparks Debate On Pakistani Social Media Platforms
'Obsessed With Dressing Up/Act As Bride': Maryam Nawaz's Look At Son's Wedding Sparks Debate On Pakistani Social Media Platforms
IND Vs NZ Final ODI: Skipper Michael Bracewell Missing From The Field As Daryl Mitchell Takes Charge As Captain
IND Vs NZ Final ODI: Skipper Michael Bracewell Missing From The Field As Daryl Mitchell Takes Charge As Captain
Shiv Sena's Manoj Katekar And Wife Vandana Achieves Historic Double Hat-Trick With Six Consecutive Wins In Bhiwandi Elections
Shiv Sena's Manoj Katekar And Wife Vandana Achieves Historic Double Hat-Trick With Six Consecutive Wins In Bhiwandi Elections

AREA: MP MLA QTRS, JAWAHAR CHOUK, NORTH TT NAGAR, GANGOTRI BHAWAN, PRIYADARSHANI, DASHARA MAIDAN AND NEAREST AREA

TIME: 10:00 TO 16:00

REASON: METRO CONSTRUCTION WORK

AREA: APEX BANK TRAINING CENTER, PT COLONY ,228 QTRS, SANJAY COMPLEX, C.I. HOMES AND NEAREST AREA

TIME: 10:00 TO 14:00

REASON: TREE TRIMMING WORK

AREA: KAMLA NAGAR, KHWAZA COLONY, RAJEEV NAGAR A-SECTOR ETC.

TIME: 10:00 TO 16:00

REASON: CONDUCTOR STRINGING WORK UNDER SSTD

AREA: ALERT ENGINEERING G'PURA BPL, DK ELECTRO MECANICAL BPL, BHOPAL ENGG, LIFE TECH ENGINEERING INDUSTRIES, STAR DELTA TRANSFORMER LTD. UNIT- II BHOPAL

TIME: 10:00 TO 17:00

REASON: POLE ERECTION & CONDUCTOR STRINGING WORK UNDER SSTD

AREA: KAILASH NAGAR, RACHNA NAGAR, SHANTI NIKETAN, JANTA QTR, BHARTI NIKETAN, ETC.

TIME: 14:00 TO 17:00

REASON: RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE.

AREA: RACHANA NAGAR, GAUTAM NAGAR, BANK COLONY, LIG QTR.

TIME: 14:00 TO 17:00

REASON: RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE

AREA: SHAKTI NAGAR A,B,C SECTOR,4A,4B,4C,PANCHWATI , DASHERA MAIDAN SECTOR - II

TIME: 10:00 TO 13:00

REASON: RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE

AREA: REGAL TOWN, SOUMYA PARK LAND, SAMRIDDHI COLONY, VAISHNAV DHAM, SARLA STATE, TULSI VIHAR PH-1, REGAL PARADISE.

TIME: 10:00 TO 16:00

REASON:RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE

AREA: CRYSTAL HIG, MIG QUARTER

TIME: 10:00 TO 16:00

REASON:RDSS WORK BY LT SHAKTI NAGAR ZONE

AREA: MANDAKNI COLONY, UNION BANK, KHADIM CHOURAHA, GURUKRIPA TOWER, ULTIMATE ORCHARD NEAREST AREA

TIME: 10:00 TO 16:00

REASON: RDSS WORK

Read Also
MP News: 27-Year-Old Engineer Discovers Husband’s Fake Income Tax Officer Claim 2 Years Later,...
article-image

AREA: 11 MILE MILE TOWER, BHOJPUR TIRAHA, MG HECTOR, AMBIKA HOMES NIRMAND NEAREST AREA

TIME: 11:00 TO 16:00

REASON: RDSS WORK

Follow us on

RECENT STORIES

Bhopal Power Cut January 19: Power Supply Will Be Affected In Jawahar Chouk, Kamla Nagar, Kailash...
Bhopal Power Cut January 19: Power Supply Will Be Affected In Jawahar Chouk, Kamla Nagar, Kailash...
MP News: 27-Year-Old Engineer Discovers Husband’s Fake Income Tax Officer Claim 2 Years Later,...
MP News: 27-Year-Old Engineer Discovers Husband’s Fake Income Tax Officer Claim 2 Years Later,...
MP News: Speeding Car Runs Over Labourers Having Lunch In Jabalpur, 2 Dead, 10 Injured
MP News: Speeding Car Runs Over Labourers Having Lunch In Jabalpur, 2 Dead, 10 Injured
MP News: Woman Throws Son From Second Floor To Hide Extra-Marital Affair, Gets Life Imprisonment
MP News: Woman Throws Son From Second Floor To Hide Extra-Marital Affair, Gets Life Imprisonment
MP News: Massive Fire Breaks Out At Paint Warehouse In Chhatarpur; Loss Worth Lakhs Reported --...
MP News: Massive Fire Breaks Out At Paint Warehouse In Chhatarpur; Loss Worth Lakhs Reported --...