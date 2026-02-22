Bhopal Power Cut February 23: Power To Remain Disrupted In Shitla Nagar, Nishatpura, Shardar Nagar & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will be temporarily disrupted in many parts of the city on February 23, 2026, due to maintenance and development work by the electricity department.
Check out the timings:
Area: Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency & Near Area
Time: 11:00 to 15:00
Reason: 5% Supervision Work (partially)
Area: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishat Pura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda.
Time: 14:00 to 16:00
Reason: Metro construction work
Area: MLA Rest house, Malviya nagar IDBI bank, MLA Quarters & Nearest Area
Time: 10:00 to 16:00
Reason: HOD Dismantal Work
Area: Ag Colony, P&T Colony, 228 Quarter, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza), Mata Mandir Chouraha, CI Homes, 28A (Blocks), Harshwardhan Nagar, Gurjar Bhawan
Time: 10:30 to 15:30
Reason: Metro construction work.
Area: Metrological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Aakashwani, Akriti Garden
Time: 10:30 to 15:30
Reason: Metro construction work.
Area: Housing Board Colony, Ayodhya Nagar C, D, E, F-Sector, Market, Stone Crusher, Housing Board Phase-5, Jain Mandir, Geet Colony, etc.
Time: 10:00 to 16:00
Reason: line maintenance work.