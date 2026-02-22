 Bhopal Power Cut February 23: Power To Remain Disrupted In Shitla Nagar, Nishatpura, Shardar Nagar & More. Check Full List
Bhopal Power Cut February 23: Power To Remain Disrupted In Shitla Nagar, Nishatpura, Shardar Nagar & More. Check Full List

Bhopal Power Cut February 23: Power To Remain Disrupted In Shitla Nagar, Nishatpura, Shardar Nagar & More. Check Full List

Power supply will remain disrupted in multiple city areas due to NHAI road shifting, metro construction, SSTD works, pole shifting and conductor stringing. Affected locations include Asharam Chauraha, BDA Colony, Gohar Mahal, Idgah Hills, Police Housing, Govindpura industrial areas, Rajendra Nagar and surrounding localities. The shutdown will take place between 10:00 AM and 5:00 PM in phases.

FPJ Web DeskUpdated: Sunday, February 22, 2026, 09:20 PM IST
article-image
Bhopal Power Cut February 23: Power To Remain Disrupted In Shitla Nagar, Nishatpura, Shardar Nagar & More. Check Full List

Bhopal (Madhya Pradesh): Power supply will be temporarily disrupted in many parts of the city on February 23, 2026, due to maintenance and development work by the electricity department.

Check out the timings:

Area: Balaji Warehouse, IOCL Petrol Pump, Swaraj Tractor Agency & Near Area

Time: 11:00 to 15:00

Reason: 5% Supervision Work (partially)

Area: Firdos Nagar, Shitla Nagar, Nishat Pura, Shri Nagar, Shardar Nagar, Nariyal Kheda.

Time: 14:00 to 16:00

Reason: Metro construction work

Area: MLA Rest house, Malviya nagar IDBI bank, MLA Quarters & Nearest Area

Time: 10:00 to 16:00

Reason: HOD Dismantal Work

Area: Ag Colony, P&T Colony, 228 Quarter, Sanjay Complex, Karamchari Bhawan, Bajrang Shadi Hall, Agrasen Bhawan, 54 Block (Platinum Plaza), Mata Mandir Chouraha, CI Homes, 28A (Blocks), Harshwardhan Nagar, Gurjar Bhawan

Time: 10:30 to 15:30

Reason: Metro construction work.

Area: Metrological Colony, Nirala Nagar, Dwarkapuri, Vanika (IIFM), Ekta Market, Aakashwani, Akriti Garden

Time: 10:30 to 15:30

Reason: Metro construction work.

Area: Housing Board Colony, Ayodhya Nagar C, D, E, F-Sector, Market, Stone Crusher, Housing Board Phase-5, Jain Mandir, Geet Colony, etc.

Time: 10:00 to 16:00

Reason: line maintenance work.

Bhopal News: Supreme Court Asks National Judicial Academy To Draft Guidelines On Sexual Offences
article-image

