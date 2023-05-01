PS-2 screening in Mumbai: Aishwarya Rai Bachchan, Kartik Aaryan & others attend

By: FPJ Web Desk | May 01, 2023
The screening of Mani Ratnam's Ponniyin Selvan-2 was held in Mumbai for a select few on Sunday night. Aishwarya Rai Bachchan, who plays a crucial role in PS-2 arrived with daughter Aaradhya
Photo by Varinder Chawla
Vikram too was spotted at the screening
Photo by Varinder Chawla
Kartik Aaryan
Photo by Varinder Chawla
Prosenjit
Photo by Varinder Chawla
Anil Kapoor
Photo by Varinder Chawla
Aditi Rao Hydari
Photo by Varinder Chawla
Rajesh Khatter
Photo by Varinder Chawla
Bobby Deol
Photo by Varinder Chawla
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