PS-2 screening in Mumbai: Aishwarya Rai Bachchan, Kartik Aaryan & others attend

By: FPJ Web Desk | May 01, 2023

The screening of Mani Ratnam's Ponniyin Selvan-2 was held in Mumbai for a select few on Sunday night. Aishwarya Rai Bachchan, who plays a crucial role in PS-2 arrived with daughter Aaradhya

Photo by Varinder Chawla

Vikram too was spotted at the screening

Photo by Varinder Chawla

Kartik Aaryan

Photo by Varinder Chawla

Prosenjit

Photo by Varinder Chawla

Anil Kapoor

Photo by Varinder Chawla

Aditi Rao Hydari

Photo by Varinder Chawla

Rajesh Khatter

Photo by Varinder Chawla

Bobby Deol

Photo by Varinder Chawla

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