Here's Some Popular Ganesh Mantras To Begin Your Day

By: Sunanda Singh | August 24, 2025

Here are some popular Ganesh Mantras that are often chanted in the morning to invoke positivity, wisdom, and success:

ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

ॐ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दंती प्रचोदयात्॥

ॐ श्री गणेशाय नमः॥

ॐ गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारणं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्॥

प्रणम्य शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये॥

ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि। त्वमेव केवलं कर्ताऽसि। त्वमेव केवलं धर्ताऽसि। त्वमेव केवलं हर्ताऽसि॥

ॐ गं गणपतये नमः॥

Thanks For Reading!

