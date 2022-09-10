FPJ's Eco Ganesha Day 7: Check out participants featured in Free Press Journal newspaper

By: FPJ Web Desk | September 10, 2022

Mayuri Kotalekar, Kamothe

Amit Deepak KawaleKalwa

Vinay Raje, Charkop Kandivali

Vani Chawl Sorab Chawl, Delisle Roadcha Raja

Sameera Sameer Pawar, Karjat

Sanjay Ladhawa, Badlapur

RUSHIKESH SHYAM CHAVAN, Thakurli East

Sachin Mahadeo Patil, Lower Parel

Pandharinath Kadam, Anand Nagar Wadala east

Mukesh Kumar Sharma

Kaushik D Chhaya, Virar West

Bhandvilkar and family, Goregaon

Ashok Ananda Sathe, Gowandi

Ashok Kumar Sahu, Goregaon East

Anil Nemade, Rasayani

Aniket Shinde, Diva East

Amit Anil Devrukhkar, Borivali East

Abhishek Raut, Thane