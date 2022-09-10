FPJ's Eco Ganesha Day 7: Check out participants featured in Free Press Journal newspaper

By: FPJ Web Desk | September 10, 2022
Mayuri Kotalekar, Kamothe
Amit Deepak KawaleKalwa
Vinay Raje, Charkop Kandivali
Vani Chawl Sorab Chawl, Delisle Roadcha Raja
Sameera Sameer Pawar, Karjat
Sanjay Ladhawa, Badlapur
RUSHIKESH SHYAM CHAVAN, Thakurli East
Sachin Mahadeo Patil, Lower Parel
Pandharinath Kadam, Anand Nagar Wadala east
Mukesh Kumar Sharma
Kaushik D Chhaya, Virar West
Bhandvilkar and family, Goregaon
Ashok Ananda Sathe, Gowandi
Ashok Kumar Sahu, Goregaon East
Anil Nemade, Rasayani
Aniket Shinde, Diva East
Amit Anil Devrukhkar, Borivali East
Abhishek Raut, Thane