FPJ Rewind 2022: From Lionel Messi to Stephen Curry, top highest earning athletes of 2022

By: FPJ Web Desk | December 17, 2022
1. Lionel Messi Total Earnings: $130 million On-Field Earnings: $75 million Off-Field Earnings: $55 million
2. LeBron James Total Earnings: $121.2 million On-Field Earnings: $41.2 million Off-Field Earnings: $80 million
3. Cristiano Ronaldo Total Earnings: $115 million On-Field Earnings: $60 million Off-Field Earnings: $55 million
4. Neymar Total Earnings: $95 million On-Field Earnings: $70 million Off-Field Earnings: $25 million
5. Stephen Curry Total Earnings: $92.8 million On-Field Earnings: $45.8 million Off-Field Earnings: $47 million
6. Kevin Durant Total Earnings: $92.1 million On-Field Earnings: $42.1 million Off-Field Earnings: $50 million
7. Roger Federer Total Earnings: $90.7 million On-Field Earnings: $0.7 million Off-Field Earnings: $90 million
8. Canelo Alvarez Total Earnings: $90 million On-Field Earnings: $85 million Off-Field Earnings: $5 million
9. Tom Brady Total Earnings: $83.9 million On-Field Earnings: $31.9 million Off-Field Earnings: $52 million
10. Giannis Antetokounmpo Total Earnings: $80.9 million On-Field Earnings: $39.9 million Off-Field Earnings: $41 million