12 divine temples that are a must-visit in Uttarakhand

By: FPJ Web Desk | November 08, 2022

Surkanda Devi Temple, Chamba, Uttarakhand

@AnkitaBnsl

Rudranath Mahadev Temple

@AnkitaBnsl

Katarmal Surya Temple, Adheli Sunar, Uttarakhand

@AnkitaBnsl

Kartik Swami Temple, Malkhi, Uttarakhand

@GuideHimalayas

Trimbakeshwar Temple, Laxman Jhula, Rishikesh, Uttarakhand

@heritage_hindus

Devprayag Temple, Devprayag, Uttarakhand

@varshaparmar06

Tapovan, Uttarkashi, Uttarakhand

@sulata_ghosh

Gangotri Dham, Uttarkashi, Uttarakhand

@SHIVAanEVAN

Yamunotri Dham, Uttarkashi, Uttarakhand

@Yug65156931

Dhari Devi Temple, Kalyasaur, Uttarakhand

@vselenophile

Kedarnath Temple

istockphoto

Badrinath Dham, Chamoli, Uttarakhand

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