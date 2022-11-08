12 divine temples that are a must-visit in Uttarakhand

By: FPJ Web Desk | November 08, 2022
Surkanda Devi Temple, Chamba, Uttarakhand
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Rudranath Mahadev Temple
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Katarmal Surya Temple, Adheli Sunar, Uttarakhand
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Kartik Swami Temple, Malkhi, Uttarakhand
@GuideHimalayas
Trimbakeshwar Temple, Laxman Jhula, Rishikesh, Uttarakhand
@heritage_hindus
Devprayag Temple, Devprayag, Uttarakhand
@varshaparmar06
Tapovan, Uttarkashi, Uttarakhand
@sulata_ghosh
Gangotri Dham, Uttarkashi, Uttarakhand
@SHIVAanEVAN
Yamunotri Dham, Uttarkashi, Uttarakhand
@Yug65156931
Dhari Devi Temple, Kalyasaur, Uttarakhand
@vselenophile
Kedarnath Temple
istockphoto
Badrinath Dham, Chamoli, Uttarakhand
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