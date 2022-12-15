IN PICS: Come lets take a picture tour of Mumbai's Mahim fair

By: FPJ Web Desk | December 15, 2022

An aerial vier of the Mahim fair

Salman Ansari

A child taking a ride on a toy train inside in Mahim fair

Salman Ansari

A mother buying her daughter a balloon in the fair

Salman Ansari

The 'Well of death' commonly called the 'maut ka kuan' from the Mahim fair

Salman Ansari

A bike rider in the Well of death, riding without holding the handles of the bike

Salman Ansari

A child taking a ride in a toy car inside the fair

Salman Ansari

The beautifully decorated Mahim Dargah

ANI

A close up of the beautifully illuminated Mahim Dargah

ANI

Another aerial view of the Mahim fair

Salman Ansari