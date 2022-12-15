IN PICS: Come lets take a picture tour of Mumbai's Mahim fair

By: FPJ Web Desk | December 15, 2022
An aerial vier of the Mahim fair
Salman Ansari
A child taking a ride on a toy train inside in Mahim fair
Salman Ansari
A mother buying her daughter a balloon in the fair
Salman Ansari
The 'Well of death' commonly called the 'maut ka kuan' from the Mahim fair
Salman Ansari
A bike rider in the Well of death, riding without holding the handles of the bike
Salman Ansari
A child taking a ride in a toy car inside the fair
Salman Ansari
The beautifully decorated Mahim Dargah
ANI
A close up of the beautifully illuminated Mahim Dargah
ANI
Another aerial view of the Mahim fair
Salman Ansari