This Mumbai Eatery Has Been Serving Iconic Food Even Before India Got Its Independence

By: Rutunjay Dole | January 03, 2026
Founded in 1923, Britannia & Co. is one of Mumbai’s oldest surviving Parsi eateries.
Instagram @Britannia & Co. Restaurant
With its old-world decor and nostalgic vibe, the restaurant feels like a step back in time.
Instagram @Britannia & Co. Restaurant
The restaurant offers authentic Parsi and Iranian cuisine, rooted in Zoroastrian heritage.
Instagram @mumbai_classic
The eatery is also known for its refreshing Raspberry Soda and Fresh Lime Soda.
Instagram @Britannia & Co. Restaurant
Berry Pulao and Sali Boti remain its most iconic, must-try dishes.
Instagram @mumbai_classic
Located in Ballard Estate, it operates only during daytime lunch hours, making timing essential.
Instagram @mumbai_classic
Classic desserts like Caramel Custard and snacks such as Mutton Cutlet add to its legacy.
Instagram @mumbai_classic