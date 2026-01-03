This Mumbai Eatery Has Been Serving Iconic Food Even Before India Got Its Independence

By: Rutunjay Dole | January 03, 2026

Founded in 1923, Britannia & Co. is one of Mumbai’s oldest surviving Parsi eateries.

With its old-world decor and nostalgic vibe, the restaurant feels like a step back in time.

The restaurant offers authentic Parsi and Iranian cuisine, rooted in Zoroastrian heritage.

The eatery is also known for its refreshing Raspberry Soda and Fresh Lime Soda.

Berry Pulao and Sali Boti remain its most iconic, must-try dishes.

Located in Ballard Estate, it operates only during daytime lunch hours, making timing essential.

Classic desserts like Caramel Custard and snacks such as Mutton Cutlet add to its legacy.

