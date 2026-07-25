Ashadhi Ekadashi 2026: Top Vrat Food Places In Mumbai; From Upwas Thali To Sabudana Vada, Check Out These Spots

By: Rutunjay Dole | July 25, 2026
On Ashadhi Ekadashi devotees are observing a traditional upvas while offering prayers to Lord Vitthal. If you're looking to enjoy delicious fasting-friendly meals without compromising on taste, these Mumbai eateries are known for serving some of the city's best farali delicacies.
Prakash Uphar Gruh, Dadar – An iconic Mumbai eatery best known for its legendary sabudana vada, making it a must-visit stop for fasting food lovers.
Ladu Samrat, Lalbaug – A go-to destination for traditional Maharashtrian fasting snacks, including crispy sabudana vada, thalipeeth and sweet treats.
Status, Nariman Point – Popular for its refined vegetarian dining, the restaurant also serves Jain-friendly and vrat-inspired meals during festive occasions.
Tuscos, Sofitel BKC – Elevate your fasting experience with a luxurious upwas thali featuring premium ingredients and elegantly prepared vrat-friendly dishes.
Soam, Babulnath – A favourite for authentic sattvic cuisine, Soam is renowned for its flavourful farali chaats, sabudana dishes and wholesome fasting meals.
Shri Krishna, Grant Road – Known for its simple yet comforting sattvic meals, this eatery serves classic upvas dishes prepared with traditional flavours.