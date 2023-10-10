Amitabh Bachchan Birthday: Best Family Moments

By: FPJ Web Desk | October 10, 2023
Amitabh Bachchan with his father, Hindi poet Harivansh Rai Bachchan, who passed away on January 18, 2003.
Amitabh Bachchan's mother, Teji Bachchan, was a social activist. She died on December 21, 2007.
It was in 1973 when Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan had tied the knot in a traditional Hindu ceremony.
Amitabh Bachchan and Jaya Bachchan recently celebrated their 50th wedding anniversary.
Amitabh Bachchan's daughter, Shweta Bachchan, was born on March 17, 1974. His son, Abhishek Bachchan, was born on February 5, 1976.
Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan have worked in films like Paa, and Kabhi Alvida Naa Kehna, among others.
Shweta Bachchan is a columinist and in 2018, she launched her own fashion label, MXS.
Amitabh Bachchan's daughter, Shweta Bachchan, gave birth to her daughter, Navya Naveli Nanda, in December 1997.
Agastya Nanda, who is soon to make his Bollywood debut with The Archies, was born in 2000.
In 2021, as KBC completed 1000 episodes, Amitabh Bachchan welcomed his daughter Shweta Bachchan and granddaughter Navya Naveli Nanda.
AIshwarya Rai Bachchan is the daughter-in-law of Amitabh Bachchan.
Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai became parents to daughter, Aaradhya, on November 16, 2011.
Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai tied the knot on April 20, 2007, in a private ceremony.
Amitabh Bachchan is seen happily posing with his family members.