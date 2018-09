Ganesh Chaturthi 2018: Ganpati aartis with lyrics and videos

Ganesh Chaturthi is a 10-day festival that commemorates the birth of Lord Ganesha. The festival begins on Shukla Chaturthi which is the fourth day of the waxing moon and ends on Anant Chaturdashi which is the 14th day of the waxing moon period. In 2018, Ganesh Chaturthi commences on September 13 and Anant Chaturdashi falls on September 23. Devotees celebrate the festival by worshipping the idol of Lord Ganesha and singing devotional songs and mantras with devotion and love. Devotees who have not memorised the Ganesha aartis have to refer the aartis sangrah – a booklet that comprises of aartis. To make the job easier we bring to you Ganpati aartis with lyrics and videos.

Sukhkarta Dukhharta

Sukhkarta dukhharta varta vighnachi,

Nurvi purvi prem krupa jayachi,

Sarvangi sundar uti shendurachi,

Kanti jhalke mal mukataphalaanchi,

Jaidev jaidev jai mangal murti,

Darshan maatre man: kaamna phurti jaidev jaidev.

Ratnakhachit phara tujh gaurikumra,

Chandanaachi uti kumkumkeshara,

Hirejadit mukut shobhato bara,

Runjhunati nupurecharani ghagriya,

Jaidev jaidev jai mangal murti,

Darshan maatre man: kaamna phurti jaidev jaidev.

Lambodar pitaambar phanivarvandana,

Saral sond vakratunda trinayana,

Das ramacha vat pahe sadana,

Sankati pavave nirvani rakshave survarvandana,

Jaidev jaidev jai mangal murti,

Darshan maatre man: kaamna phurti jaidev jaidev.

Jai Ganesh, Jai Ganesh

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,

Maata jaaki parvati pita mahadeva.

Ek dant dayaavant, chaar bhuja dhaari,

Maathe pe sindhoor sohe, muuse ki savaari.

Paan chadhe, phool chadhe, aur chadhe meva,

Ladduan ka bhog lage, sant kare seva.

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,

Maata jaaki Parvati pita Mahadeva.

Andhan ko aankh det, Kodhin ko kaaya,

Baanjhan ko putra det, Nirdhan ko maaya.

Surya shaam sharan aye, Safal kije seva,

Mata jaaki Parvati pita Mahadeva.

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,

Maata jaaki Parvati pita Mahadeva.

Shendur Laal Chadhaayo

Shendur laal chadhaayo achchha gajamukha ko,

Dondil laal biraaje sut gaurihaar ko,

Hath liye guda laddu sani sukhar ko,

Mahima kahe naa jay lagat hu, pad ko jai dev jai dev.

Jai jai jee Ganaraaj Vidyasukhadata,

Dhaany tumhaaro darshan mera, mat ramata jai dev jai dev.

Bhavabhagat se koyee sharanagat aave,

Santatee sampattee sabahee bharapur pave,

Aise tum mahaaraaj moko atee bhaave,

Gosavinandan nishidin gun gaave jai dev jai dev.

Vakratunndda Mahakaaya

Vakratunndda mahakaaya suryakotti samaprabha,

Nirvighnam kuru me deva sarva-kaaryessu sarvadaa.

Ganesh bhajans/mantra/aarti jukebox

Sindoor Lal Chadhayo – Ganesh Aarti