Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha: 108 names of Ganpati with mantra

Lord Ganesha is considered the most powerful of all gods and goddesses. He has ascribed many title sand epithets. He is also known as the Lord of Beginnings and Remover of Obstacles. He is worshipped on many religious and secular occasions, especially at the beginning of ventures such as buying a vehicle or starting a venture. He is depicted as a pot-bellied with four arms and an elephant head, riding on a mouse. There are 108 names of Lord Ganesha, which are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Lord Ganesha.

Gajanana – Om Gajananaya Namah

Ganadhyaksha – Om Ganadhyakshaya Namah Vighnaraja – Om Vighnarajaya Namah Vinayaka – Om Vinayakaya Namah Dvaimatura – Om Dvaimaturaya Namah Dwimukha – Om Dwimukhaya Namah Pramukha – Om Pramukhaya Namah Sumukha – Om Sumukhaya Namah Kriti – Om Kritine Namah Supradipa – Om Supradipaya Namah Sukhanidhi – Om Sukhanidhaye Namah Suradhyaksha – Om Suradhyakshaya Namah Sovereign of the Gods Surarighna – Om Surarighnaya Namah Mahaganapati – Om Mahaganapataye Namah Manya – Om Manyaya Namah Mahakala – Om Mahakalaya Namah Mahabala – Om Mahabalaya Namah Heramba – Om Herambaya Namah Lambajathara – Om Lambajatharayai Namah Haswagriva – Om Haswa Grivaya Namah Mahodara – Om Mahodaraya Namah Madotkata – Om Madotkataya Namah Mahavira – Om Mahaviraya Namah Mantrine – Om Mantrine Namah Mangala Swara – Om Mangala Swaraya Namah Pramadha – Om Pramadhaya Namah Prathama – Om Prathamaya Namah Prajna – Om Prajnaya Namah Vighnakarta – Om Vighnakartre Namah Vignaharta – Om Vignahartre Namah Vishwanetra – Om Vishwanetre Namah Viratpati – Om Viratpataye Namah Shripati – Om Shripataye Namah Vakpati – Om Vakpataye Namah Shringarin – Om Shringarine Namah Ashritavatsala – Om Ashritavatsalaya Namah Shivapriya – Om Shivapriyaya Namah Shighrakarina – Om Shighrakarine Namah Shashwata – Om Shashwataya Namah Bala – Om Bala Namah Balotthitaya – Om Balotthitaya Namah Bhavatmajaya – Om Bhavatmajaya Namah Purana Purusha – Om Purana Purushaya Namah Pushne – Om Pushne Namah Pushkarotshipta Varine – Om Pushkarotshipta Varine Namah Agraganyaya – Om Agraganyaya Namah Agrapujyaya – Om Agrapujyaya Namah Agragamine – Om Agragamine Namah Mantrakrite – Om Mantrakrite Namah Chamikaraprabhaya – Om Chamikaraprabhaya Namah Sarvaya – Om Sarvaya Namah Sarvopasyaya – Om Sarvopasyaya Namah Sarvakartre – Om Sarva Kartre Namah Sarvanetre – Om Sarvanetre Namah Sarvasiddhipradaya – Om Sarvasiddhipradaya Namah Siddhaye – Om Siddhaye Namah Panchahastaya – Om Panchahastaya Namah Parvatinadanaya – Om Parvatinandanaya Namah Prabhave – Om Prabhave Namah Kumaragurave – Om Kumaragurave Namah Akshobhyaya – Om Akshobhyaya Namah Kunjarasura Bhanjanaya – Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah Pramodaya – Om Pramodaya Namah Modakapriyaya – Om Modakapriyaya Namah Kantimate – Om Kantimate Namah Dhritimate – Om Dhritimate Namah Kamine – Om Kamine Namah Kapitthapanasapriyaya – Om Kapitthapanasapriyaya Namah Brahmacharine – Om Brahmacharine Namah Brahmarupine – Om Brahmarupine Namah Brahmavidyadi Danabhuve – Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah Jishnave – Om Jishnave Namah Vishnupriyaya – Om Vishnupriyaya Namah Bhakta Jivitaya – Om Bhakta Jivitaya Namah Jitamanmadhaya – Om Jitamanmadhaya Namah Aishwaryakaranaya – Om Aishwaryakaranaya Namah Jyayase – Om Jyayase Namah Yaksha Kinnerasevitaya – Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah Ganga Sutaya – Om Ganga Sutaya Namah Ganadhishaya – Om Ganadhishaya Namah Gambhira Ninadaya – Om Gambhira Ninadaya Namah Vatave – Om Vatave Namah Abhishtavaradaya – Om Abhishtavaradaya Namah Jyotishe – Om Jyotishe Namah Bhktanidhaye – Om Bhktanidhaye Namah Bhavagamyaya – Om Bhavagamyaya Namah Mangalapradaya – Om Mangalapradaya Namah Avyaktaya – Om Avyaktaya Namah Aprakrita Parakramaya – Om Aprakrita Parakramaya Namah Satyadharmine – Om Satyadharmine Namah Sakhaye – Om Sakhaye Namah Sarasambunidhaye – Om Sarasambunidhaye Namah Maheshaya – Om Maheshaya Namah Divyangaya – Om Divyangaya Namah Manikinkini Mekhalaya – Om Manikinkini Mekhalaya Namah Samasta Devata Murtaye – Om Samasta Devata Murtaye Namah Sahishnave – Om Sahishnave Namah Satatotthitaya – Om Satatotthitaya Namah Vighatakarine – Om Vighatakarine Namah Vishwagdrishe – Om Vishwagdrishe Namah Vishwarakshakrite – Om Vishwarakshakrite Namah Kalyanagurave – Om Kalyanagurave Namah Unmattaveshaya – Om Unmattaveshaya Namah Aparajite – Om Aparajite Namah Samsta Jagadadharaya – Om Samsta Jagadadharaya Namah Sarwaishwaryapradaya – Om Sarwaishwaryapradaya Namah Akranta Chida Chitprabhave -Om Akranta Chida Chitprabhave Namah Shri Vighneshwaraya – Om Shri Vighneshwaraya Namah

You can also check Ashtottara Shatanamavali video here: