Sachika, Morey bow out in CCI Squash

Mumbai : Women’s second seed Sachika Balvani and girls under-17 3/4 seed Anannya Morey crashed out, in the 74th CCI-Western India Open Squash Tournament, at the Cricket Club of India on Wednesday.

Men’s top seed Ravi Dixit of Haryana, second seed Gaurav Nandrajog of Delhi, and Mumbai duo Aditya Jagtap and Abhishek Pradhan advanced to the semi-finals.

An error-prone Balvani made a surprise exit while going down to unseeded Aparajitha Balamurukan of Tamil Nadu 2-11, 11-7, 10-12, 11-4, 11-6, while unseeded Ananya Dabke, who shocked second seed Amira Singh of Delhi in the quarter-finals, turned giant-killer with another upset 11-9, 9-11, 11-6, 11-4 win over 3/4 seed and arch-rival Anannya Morey, in the semi-finals.

Maharashtra’s girls under-15 top seed Aishwarya Khubchandani eased into the final, while second seed Yuvna Gupta escaped to a hard-fought 6-11, 11-9, 4-11, 16-14, 11-9 win over 5/8 seed Sarah Vethekar.

Results:

Men (Quarter-finals): Ravi Dixit bt Jamal Sakib 11-3, 11-9, 12-10; Aditya Jagtap bt Sandeep Jangra 11-8, 11-4, 11-8; Abhishek Pradhan bt Abhishek Agarwal 11-7, 11-2, 11-8; Gaurav Nandrajog bt Naveen Jangra bt 11-9, 11-7, 11-8.

Women (Semi-finals): Urwashi Joshi bt Amruta Swami 11-3, 11-1, 11-1; Aparajitha Balamurukan bt Sachika Balvani 2-11, 11-7, 10-12, 11-4, 11-6.

Girls U-11 (SF): Diya Yadav bt Unnati Tripathi 3-11, 11-8, 11-8, 11-4; Anahat Singh bt Jiya Chotrani 11-4, 11-6, 11-9.

Girls U-13 (SF): Aasya Patel bt Nayna Taneja 11-2, 11-5, 11-3; Pooja Arthi R. bt Kaavya Bansal 13-11, 9-11, 6-11, 11-5, 11-5.

Girls U-15 (SF): Aishwarya Khubchandani bt Tanishka Jain 11-1, 11-9, 11-4; Yuvna Gupta bt Sarah Vethekar 6-11, 11-9, 4-11, 16-14, 11-9.

Girls U-17 (SF): Jannia Singh bt Megha Bhatia 11-8, 11-6, 11-5; Ananya Dabke bt Anannya Morey 11-9, 9-11, 11-6, 11-4.

Girls U-19 (SF): Ashita Bhengra bt Sparshi Mattas 11-5, 11-9, 11-5; Radhika Rathore bt Aaradhana Kasturiraj 9-11, 11-0, 11-6, 11-5.

Boys U-11 (SF): Ekambir Singh bt Siddharth Bhandari 11-3, 9-11, 11-5, 11-9; Dev Sharma bt Aakash Kannan 3-11, 11-9, 11-2, 11-13, 11-8.

Boys U-13 (SF): Yuvraj Wadhwani bt Shaurya Bawa 12-10, 7-11, 11-7, 11-7; Rutva Samant bt Devay Mehta 11-7, 11-9, 11-5.

Boys U-15 (SF): Tanay Punjabi bt Shreyas Mehta 9-11, 11-5, 12-10, 4-11, 11-5; Arnaav Sareen bt Jay Vaknalli 11-2, 11-3, 11-5.