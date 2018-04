IPL 2018 full schedule out: Mumbai Indians to face CSK in opener on April 7, check match timings and venues

The BCCI on Wednesday announced the time table and match schedule of the 11th season of Indian Premier League (IPL). In the opening fixture, defending champion Mumbai Indians will take on Chennai Super Kings (CSK), who are returning to the tournament after two-years of ban at the Wankhede Stadium on April 7.

The 2018 season will see the exit of Rising Pune Supergiant and Gujarat Lions. IPL, world’s most prestigious and cash-rich Twenty20 tournament, will be played at nine venues across 51 days. The upcoming edition will feature 12 matches that will be played at 4:00 PM IST and 48 matches will start at 8:00 PM IST. The final between the winners of Qualifier 1 and Qualifier 2 will be played at the Wankhede Stadium on May 27.

Get here the full schedule, match timings, venues of IPL matches:

April 7, 2018:

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Match 1, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

April 8, 2018:

Delhi Daredevils v Kings XI Punjab

Match 2, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

Kolkata Knight Riders v Royal Challengers Bangalore

Match 3, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

April 9, 2018:

Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals

Match 4, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

April 10, 2018:

Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders

Match 5, 20:00 IST (14:30 GMT), MA Chidambaram Stadium, Chennai

April 11, 2018:

Rajasthan Royals v Delhi Daredevils

Match 6, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

April 12, 2018:

Sunrisers Hyderabad v Mumbai Indians

Match 7, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

April 13, 2018:

Royal Challengers Bangalore v Kings XI Punjab

Match 8, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

April 14, 2018

Mumbai Indians v Delhi Daredevils

Match 9, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad

Match 10, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

April 15, 2018:

Royal Challengers Bangalore v Rajasthan Royals

Match 11, 16:00 IST (10:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

Kings XI Punjab v Chennai Super Kings

Match 12, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore

April 16, 2018:

Kolkata Knight Riders v Delhi Daredevils

Match 13, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

April 17, 2018:

Mumbai Indians v Royal Challengers Bangalore

Match 14, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

April 18, 2018:

Rajasthan Royals v Kolkata Knight Riders

Match 15, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

April 19, 2018:

Kings XI Punjab v Sunrisers Hyderabad

Match 16, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore

April 20, 2018:

Chennai Super Kings v Rajasthan Royals

Match 17, 20:00 IST (14:30 GMT), MA Chidambaram Stadium, Chennai

April 21, 2018:

Kolkata Knight Riders v Kings XI Punjab

Match 18, 16:00 IST (10:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

Delhi Daredevils v Royal Challengers Bangalore

Match 19, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

April 22, 2018:

Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings

Match 20, 16:00 IST (10:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

Rajasthan Royals v Mumbai Indians

Match 21, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

April 23, 2018

Kings XI Punjab v Delhi Daredevils

Match 22, 20:00 IST (14:30 GMT), Holkar Cricket Stadium, Indore

April 24, 2018:

Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad

Match 23, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

April 25, 2018:

Royal Challengers Bangalore v Chennai Super Kings

Match 24, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

April 26, 2018:

Sunrisers Hyderabad v Kings XI Punjab

Match 25, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

April 27, 2018:

Delhi Daredevils v Kolkata Knight Riders

Match 26, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

April 28, 2018:

Chennai Super Kings v Mumbai Indians

Match 27, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai

April 29, 2018

Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad

Match 28, 16:00 IST (10:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Royal Challengers Bangalore v Kolkata Knight Riders

Match 29, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

April 30, 2018:

Chennai Super Kings v Delhi Daredevils

Match 30, 20:00 IST (14:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai

May 1, 2018:

Royal Challengers Bangalore v Mumbai Indians

Match 31, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

May 2, 2018:

Delhi Daredevils v Rajasthan Royals

Match 32, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

May 3, 2018:

Kolkata Knight Riders v Chennai Super Kings

Match 33, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

May 4, 2018:

Kings XI Punjab v Mumbai Indians

Match 34, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali

May 5, 2018:

Chennai Super Kings v Royal Challengers Bangalore

Match 35, 16:00 IST (10:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai

Sunrisers Hyderabad v Delhi Daredevils

Match 36, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

May 6, 2018:

Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders

Match 37, 16:00 IST (10:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

Kings XI Punjab v Rajasthan Royals

Match 38, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali

May 7, 2018:

Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bangalore

Match 39, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

May 8, 2018

Rajasthan Royals v Kings XI Punjab

Match 40, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

May 9, 2018:

Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians

Match 41, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

May 10, 2018:

Delhi Daredevils v Sunrisers Hyderabad

Match 42, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

May 11, 2018:

Rajasthan Royals v Chennai Super Kings

Match 43, 20:00 IST (14:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

May 12, 2018:

Kings XI Punjab v Kolkata Knight Riders

Match 44, 16:00 IST (10:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali

Royal Challengers Bangalore v Delhi Daredevils

Match 45, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

May 13, 2018:

Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad

Match 46, 16:00 IST (10:30 GMT), M. A. Chidambaram Stadium, Chennai

Mumbai Indians v Rajasthan Royals

Match 47, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

May 14, 2018:

Kings XI Punjab v Royal Challengers Bangalore

Match 48, 20:00 IST (14:30 GMT), IS Bindra Stadium, Mohali

May 15, 2018:

Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals

Match 49, 20:00 IST (14:30 GMT), Eden Gardens, Kolkata

May 16, 2018:

Mumbai Indians v Kings XI Punjab

Match 50, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

May 17, 2018:

Royal Challengers Bangalore v Sunrisers Hyderabad

Match 51, 20:00 IST (14:30 GMT), M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

May 18, 2018:

Delhi Daredevils v Chennai Super Kings

Match 52, 20:00 IST (14:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

May 19, 2018:

Rajasthan Royals v Royal Challengers Bangalore

Match 53, 16:00 IST (10:30 GMT), Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders

Match 54, 20:00 IST (14:30 GMT), Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad

May 20, 2018:

Delhi Daredevils v Mumbai Indians

Match 55, 16:00 IST (10:30 GMT), Feroz Shah Kotla Ground, Delhi

Chennai Super Kings v Kings XI Punjab

Match 56, 20:00 IST (14:30 GMT), MA Chidambaram Stadium, Chennai

May 22, 2018:

TBC v TBC

Qualifier 1, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai

May 22, 2018:

TBC v TBC

Eliminator, 20:00 IST (14:30 GMT), TBC, TBC

May 25, 2018:

TBC v TBC

Qualifier 2, 20:00 IST (14:30 GMT), TBC, TBC

May 27, 2018:

TBC v TBC

Final, 20:00 IST (14:30 GMT), Wankhede Stadium, Mumbai