Zee Cine Awards 2018: Check out the nominations list

Zee Cine Awards have announced the nominations list for the Best Film, Best Actor-Male, Best Actor-Female and Song of the Year 2017. Superstars like Akshay Kumar, Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Varun Dhawan have been nominated for the best actor.

Check out the nomination list below:

Best Actor (Male)

Akshay Kumar – The State V/S Jolly LLB 2

Akshay Kumar – Toilet: Ek Prem Katha

Shah Rukh Khan – Raees

Varun Dhawan – Judwaa 2

Ayushmann Khurrana – Shubh Mangal Saavdhan

Hrithik Roshan – Kaabil

Best Actor (Female)

Alia Bhatt – Badrinath Ki Dulhania

Bhumi Pednekar – Toilet – Ek Prem Katha

Sridevi – Mom

Zaira Wasim – Secret Superstar

Kriti Sanon – Bareilly Ki Barfi

Vidya Balan – Tumhari Sulu

Best Film

The State V/S Jolly Llb 2

Toilet: Ek Prem Katha

Golmaal Again

Badrinath Ki Dulhania

Hindi Medium

Secret Superstar

Song Of The Year

‘Laila Main Laila’ – Raees

‘Tamma Tamma’ – Badrinath Ki Dulhania

‘Chalti Hai Kya 9 Se 12’ – Judwaa 2

‘Galti Se Mistake’ – Jagga Jasoos

‘Zaalima’ – Raees

‘Baarish’ – Half Girlfriend