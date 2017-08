Gulzar Birthday Special: 10 of his best Bollywood dialogues

Legendary writer, Poet, lyricist and director Gulzar turns 83 today. He is not only famous for his romantic song writing, but dialogues too. Some of his work will take you on an emotional high.

His quotable words about love, life and everything else hold a quality that make the day better. On his birthday, we bring you his 10 best dialogues from Bollywood movies.

1. Vo cheez jise dil kehte hai

Hum bhool gaye hai, rakh ke kahi.

2. Jhoothe tere Vaadon pe baras bitaye

zindagi to kat gayi,

Bus raat bit jaaye.

3. Tere jane se kuch baddla to nahi

Raat bhi aayi thi, Chand bhi tha,

haan magar… Neend nahi!

4. Ek Jaara nazar udhar kijiye, inayat hogi

Aapko dekh ke

Badi der meri saasein rooki hai!

5. Shart lagi hai mar jaane ki

Jeena hai toh pyaar mein

Deh kahin bhi ho mera

Jaan rakhi hai yaar mein

6. Aansu jo rukne lage hain

Aankhon mein chubhne lage hain

Naya dard do koi, toh ro lein

7. Socha na tha zindagi aise

Phir se milegi, jeene ke liye

Aankhon ko pyaas lagegi

Apne hi aansu peene ke liye

8. Zulf mein phansi hui khol denge baaliyaan

Kaan khinch jaaye agar, khaa lein meethi gaaliyaan

9. Hum Jahan the waha pe ab to nahi

Paas rehne ka koi sabab toh nahin

Koi naraazgi bhi nahin, magar

Phir bhi roothi hui si lagti ho

10. Honth pe liye huve dil ki baat hum

Jaagte rahenge aur kitni raat hum

Mukhtasar si baat hai tum se pyar hai

Tumhara intezaar hai…