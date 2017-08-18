Gulzar Birthday Special: 10 of his best Bollywood dialogues

Legendary writer, Poet, lyricist and director Gulzar turns 83 today. He is not only famous for his romantic song writing, but dialogues too. Some of his work will take you on an emotional high.
His quotable words about love, life and everything else hold a quality that make the day better. On his birthday, we bring you his 10 best dialogues from Bollywood movies.
1. Vo cheez jise dil kehte hai
Hum bhool gaye hai, rakh ke kahi.
2. Jhoothe tere Vaadon pe baras bitaye
zindagi to kat gayi,
Bus raat bit jaaye.
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3. Tere jane se kuch baddla to nahi
Raat bhi aayi thi, Chand bhi tha,
haan magar… Neend nahi!
4. Ek Jaara nazar udhar kijiye, inayat hogi
Aapko dekh ke
Badi der meri saasein rooki hai!
5. Shart lagi hai mar jaane ki
Jeena hai toh pyaar mein
Deh kahin bhi ho mera
Jaan rakhi hai yaar mein
6. Aansu jo rukne lage hain
Aankhon mein chubhne lage hain
Naya dard do koi, toh ro lein
7. Socha na tha zindagi aise
Phir se milegi, jeene ke liye
Aankhon ko pyaas lagegi
Apne hi aansu peene ke liye
8. Zulf mein phansi hui khol denge baaliyaan
Kaan khinch jaaye agar, khaa lein meethi gaaliyaan
9. Hum Jahan the waha pe ab to nahi
Paas rehne ka koi sabab toh nahin
Koi naraazgi bhi nahin, magar
Phir bhi roothi hui si lagti ho
10. Honth pe liye huve dil ki baat hum
Jaagte rahenge aur kitni raat hum
Mukhtasar si baat hai tum se pyar hai
Tumhara intezaar hai…