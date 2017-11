Amjad Khan Birthday Special: Thundering Dialogues that made him the ‘Gabbar’ of Bollywood

Today is Bollywood’s Gabbar Amjad Khan’s 77th birth anniversary. He was born on November 12 in 1940. He is the one villain in the Hindi Film industry, who gave sleepless nights to many. His famous dialogues like “Kitne aadmi the?” and “…Maa kehti hai so jaa warna Gabbar aa jaayega” still instill fear when we watch Sholay on TV. He gave a deadly performance overshadowing Amitabh Bachchan, Dhamendra, Hema Malini and Jaya Bachchan among others in the film. He played good roles in Bollywood as well, but is still popularly known as the most dreaded villain.

On the birth anniversary of the iconic actor, here are some of his famous dialogue that make him the best Bollywood villain till date.

Sholay

Kitne aadmi the?

Jab tak tere pair chalenge uski saans chalegi … tere pair ruke toh yeh bandook chalegi

Tera kya hoga Kaalia?

Joh darr gaya … samjho marr gaya

Yahan se pachas pachas kos door gaon mein … jab bachcha raat ko rota hai, toh maa kehti hai bete soo ja … soo ja nahi toh Gabbar Singh aa jayega

Holi kab hai … kab hai Holi, kab?

Yeh Ramgarh waale apni betiyon ko kaun chakki ka pisa aata khilate hai re?

Kya samajhkar aaye the … ki sardar bahut khush hoga, shabashi dega?

Che goli aur aadmi teen … bahut nainsaafi hai yeh

Yeh Haath Hum Ko De Thakur…

Kaalia

Daulat ka pedh jab bhi ughta hai … paap ki zameen mein hi ughta hai’

Kutto aur Bhikariyoon ko andar aana mana hai

Laawaris

Aulad na ho dukh hota hai … aulad ho aur marr jaye bahut dukh hota hai … lekin aulad ho aur nalayak, toh bardaash nahi hota

Himmatwala

Tumhari yeh baat sunkar mera dil Hyderabad ki tarah aabad ho gaya

Main tumhe Kashmir se baghakar, Jammu mein girakar, Delhi mein uthakar, Bhopal mein ghumakar, Madras mein nachakar, Kanyakumari mein thokar maarkar … Lanka ke samundar mein phek doonga

Qurbani

Is pistole main teen goliyan hai.. kitni Khaoge

Satte Pe Satta

Satte Pe Satta lagta hai sode ke botal ki tarah josh katam ho gaya hai

Kaasme Vaade